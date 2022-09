Po 32 letech budou mít Havlovice nového starostu. Změna přijde také ve Rtyni

Rekordman končí. Dvaatřicet let v pozici starosty Havlovic Pavlu Dvořáčkovi stačilo. Stejně jako on se chystá do penze také dlouholetý starosta Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk Špringr, který město vedl šestnáct let. Už před spočítáním volebních výsledků je tak jasné, že obě obce si budou muset zvyknout po dlouhé době na nového starostu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pavel Dvořáček (vpravo) skončí po 32 letech v pozici starosty Havlovic. | Foto: Jan Bartoš