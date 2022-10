Starosta a jednička trutnovské ODS Michal Rosa přiznal, že ODS měla nabídku od jiných stran na vytvoření koalice. „Nabídku jsme měli, ale nejednali jsme o ní. Dopředu jsme deklarovali, že preferujeme pokračování této koalice,“ řekl Rosa.

Trutnov upekl koalici v kavárně. Sklízím, co zasel Ivan Adamec, řekl Michal Rosa

Starostou Trutnova zůstane Michal Rosa a místostarosty Tomáš Hendrych (VPM) a Tomáš Eichler (Piráti). Rosa převzal pozici starosty loni v prosinci po Ivanu Adamcovi, který vedl Trutnov 23 let. Hendrych je místostarostou už od roku 1994 a působil hned v prvním polistopadovém zastupitelstvu v roce 1990. Eichler se stal místostarostou před čtyřmi lety.

Zleva: Petr Horčička (Sdružení pro Trutnov s podporou STAN), Tomáš Hendrych (Volba pro město), Michal Rosa (ODS), Tomáš Eichler (Piráti). Foto: Miloš ŠálekZdroj: Miloš Šálek

„Častokrát jsem slyšel, že už je to ve vedení města 24 let stejné, že se vlastně nic nezměnilo. Oproti situaci před čtyřmi lety jsou tu ovšem dva noví lidé. Před čtyřmi lety odešla dlouholetá místostarostka Hana Horynová, do koalice přišli nově Piráti, v průběhu volebního období se změnil starosta,“ připomněl Rosa. „Je výhodné navazovat na společnou práci. Pracovní prostředí bylo tvůrčí, vnímáme život města podobně. Určitě to byla preferovaná varianta,“ doplnil Eichler, který byl po volbách v roce 2018 na radnici nováčkem.

Priority jsou jasné

„Chceme se zaměřit na snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti, dopravu a parkování, bezpečnost, rozvoj městských částí a integrovaných obcí, životní prostředí. Velkým tématem bude zejména důsledná separace odpadů a s tím souvisejících věcí, protože od roku 2030 se podmínky pro skládkování zásadně změní a potřebujeme se co nejdříve připravit na to, co nás čeká,“ pojmenoval Michal Rosa priority Trutnova pro nadcházející čtyřleté období, uvedené v Programovém prohlášení koaliční smlouvy pro volební období 2022-2026.

„Dopravní situace bude v Trutnově v následujícím období složitá, proto jsme měli jako jednu z priorit rekonstrukci Špitálského mostu u kina a vybudování podchodu, což bude společná investice města a ŘSD. Chceme také udržet podporu sportu na úrovni jako v předchozích letech,“ uvedl místostarosta Tomáš Hendrych z VPM.

„Budeme určitě rádi za modernizaci, otevřenost radnice a všech jejích aktivit, a že se bude nadále pokračovat v rozvíjení pestrého a moderního školství v Trutnově, které je velmi dobře podporované městem,“ vyjádřil se za Sdružení pro Trutnov lídr Petr Horčička.

„Prioritu má oblast energetických úspor, velké téma nastávajícího volebního období bude rovněž doprava. Máme řadu rozjetých věcí, ve kterých je dobré pokračovat, velkým projektem je například revitalizace Zelené Louky,“ poukázal Tomáš Eichler z Pirátů na plánované úpravy největšího trutnovského sídliště.

Výsledky ODS v komunálních volbách v Trutnově (v procentech hlasů, od roku 1994 skončila vždy první):



1994: 32,38, 1998: 18,91, 2002: 30,86, 2006: 39,13, 2010: 37,66, 2014: 29,16, 2018: 29,67, 2022: 28,64.



V roce 1990 vyhrálo volby v Trutnově Občanské fórum (OF) ziskem 42,70 procenta hlasů.