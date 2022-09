Tak tomu bylo například v Pilníkově nebo Kocbeřích. Cestu k obhajobě mandátu měli umetenou starostové Josef Červený a Eva Rezková. Ačkoliv byly volby v těchto obcích de facto zbytečné a jen potvrdily mandáty všech, kteří kandidovali, lidé volit chodili. V Pilníkově přišlo 31,51 procenta občanů, v Kocbeřích 30,21. To je vzhledem k faktu, že bylo dopředu o výsledku rozhodnuto, slušná účast. „Myslel jsem si, když kandiduje jedno hnutí a je to rozhodnuté, tak lidé vyhodí volební lístky a nepřijdou k volbám. O to víc jsem byl překvapený, že lidí chodilo poměrně hodně,“ uvedl starosta Pilníkova Josef Červený.

VIDEO: Při Městských slavnostech v Pilníkově chlapi vrhali pivní sudy

„Překvapilo mě, že v Pilníkově, kde to několik let vřelo a byli jsme hodně rozhádaná obec, tak další sdružení nedalo dohromady kandidátku. Nebo doba je tak zlá, čeká nás utahování kohoutků a opratí, a lidé se bojí jít do veřejných funkcí,“ polemizoval nad důvody jediné kandidátky a výhře bez boje Červený, jednička sdružení Občané spolu.

Nedá se říct, že by v uplynulém volebním období zažil klidné časy. „Byly to čtyři roky tvrdé práce. Měli jsme v Pilníkově uzavřenou silnici první třídy, dělaly se chodníky, obrubníky, zahájila se spousta oprav. Opozice do všeho házela vidle. Řekl bych, že to byla spíše opozice na úrovni krajského města nebo Parlamentu, ne na obci,“ poznamenal starosta Pilníkova.

Pilníkov se rozjel, rekordně investuje. Ze školní jídelny bude bytový dům

V Kocbeřích není nic výjimečného, aby kandidovalo jediné sdružení. Letos se to stalo potřetí v řadě. Starostka Eva Rezková tak může navázat na 16 let, které dosud strávila ve vedení obce. „Jsem potěšená, snad tu práci děláme dobře. Ráda budu pokračovat dál,“ řekla Eva Rezková. „Byla jsem také mile překvapená, že lidé přišli k volbám a měli zájem, ačkoliv kandidovalo jediné sdružení,“ dodala.

Starostka Kocbeří Eva Rezková u leteckého snímku podkrkonošské vesnice.Zdroj: Deník/Jan Braun

Plánů má starostka hodně. „Spíš musím zvážit, co je priorita. Chceme obec zkrášlovat, vymýšlet projekty, které nejsou tak finančně náročné, ale mohou přispět k tomu, aby se u nás lidem žilo hezky,“ sdělila.

Nejvýraznějším zásahem do života v Kocbeřích bude výstavba dálnice. „Snažíme se, abychom měli náhradní zdroj vody. Budeme připomínkovat stavební řízení tak, aby dálnice tolik nezatěžovala obec. Situaci nicméně bereme tak, že dálnice povede variantou, jakou byla schválena, a je o ní rozhodnuto,“ konstatovala Eva Rezková.

Starostka Kocbeří Rezková: Nikdy jsme nebyli proti tomu, aby se stavěla dálnice

Pilníkov si láme hlavu s obnovou kostela, která se zastavila. Chybí finanční prostředky. Kostel je v havarijním stavu. „Rekonstrukce vyžaduje obrovskou investici církve. My jsme vyhlásili veřejnou sbírku na obnovu kostela, která končí tento pátek 30. září. Chceme ukázat církvi, že nám o kostel a jeho obnovu jde. Je to dominanta města,“ zdůraznil starosta Pilníkova Josef Červený.

Místo kostela ožije v Pilníkově čerpací stanice. „Majitel pumpy chystá tři nové mycí boxy a malý showroom na historická auta,“ prozradil starosta. Pilníkov spouští přestavbu hasičské zbrojnice za 9 milionů korun. S projekty se ale musí krotit, z pořízeného úvěru musí splácet ještě 50 milionů korun.

„Požádali jsme o dotaci na mateřskou školku za 40 milionů korun a na novou hasičskou cisternu. Dokončujeme žádost o dotaci na bytový dům, který by vznikl na místě staré školní jídelny. Dotaci budeme chtít také na stavbu třetí etapy chodníku, který chceme protáhnout až za pumpu,“ upřesnil Červený.

Pilníkov vyhlásil sbírku na obnovu kostela na náměstí, jeho stav je havarijní