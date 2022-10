V Trutnově dál vládne ODS, ve Dvoře Králové nad Labem ANO, ve Vrchlabí ZVON. Současní starostové Michal Rosa, Jan Jarolím a Jan Sobotka tak mají otevřenou cestu k pokračování v řízení svých měst.

Rovněž v dalších třech největších městech Trutnovska uspěla sdružení vedená současnými starosty. V Úpici ovládlo volby s téměř padesátiprocentní převahou uskupení Žít v Úpici s lídrem Petrem Hronem, v Hostinném dostalo nejvíce hlasů Sdružení pro lepší Hostinné vedené starostkou Dagmar Sahánkovou, v Žacléři bylo první uskupení Náš Žacléř s jedničkou Alešem Vaníčkem.

Změna přijde ve Rtyni v Podkrkonoší, kde starosta Zdeněk Špringr v předstihu oznámil, že po 16 letech skončí. Ve Rtyni vyhrálo Sdružení nezávislých kandidátů, podporované končícím starostou, ziskem 60,97 procenta hlasů s lídrem Stanislavem Řezníčkem.

Hnutí Žít v Úpici vyhrálo komunální volby drtivě, dostalo 48,13 procenta hlasů a zaplní devět mandátů z patnácti. „Přiznám se, že jsme takový výsledek nečekali. Odhadoval jsem, že bychom mohli získat 5 mandátů. Lidé v Úpici zřejmě ocenili práci našeho týmu,“ potěšilo jednoznačné vítězství starostu Úpice Petra Hrona.

Koalici kvůli nadpoloviční většině mandátů ani sestavovat nepotřebuje. „Ale to já nechci. Preferuji, aby v radě byly zastoupené i jiné strany než my. Nabídneme místa v radě i jiným subjektům. Všichni chceme dělat pro město, nechceme tam být jen my. Určitě to budou Úpičtí patrioti, s nimi už jsme začali jednat. Měla by to být také ODS,“ nastínil současný starosta představy vítězného hnutí.

Stejně jako v Trutnově se dostali do úpického zastupitelstva také kandidáti SPD, kteří byli druzí v pořadí (11,37 procenta hlasů) a získali dva mandáty. „Je to kvůli vlně populismu. Lidé v Úpici nevybírali podle lidí na kandidátce, ale podle značky SPD. V tomto případě nešlo o komunální volby, ale o to hodit lístek SPD,“ okomentoval Hron situaci.

V Hostinném vyhrálo komunální volby Sdružení pro lepší Hostinné vedené starostkou Dagmar Sahánkovou. Získalo devět mandátů z 21 díky 38,72 procentům hlasů. „Jsem moc ráda za devět mandátů. Je to skvělý výsledek. Budeme pokračovat jako v předchozím volebním období, to znamená se sdružením Pro zdravé Hostinné, to je stoprocentní,“ řekla Sahánková.

„Jsem ráda, že jsme všichni zvládli nelehké předvolební období s výstupy některých sdružení. Profesionální politika se dělá jinak, mělo by se stavět na slušnosti a pravdě. Volby dopadly dobře a jsme rádi, že nám voliči dali důvěru,“ dodala.

Rovněž v Žacléři si udrželo vedoucí postavení sdružení Náš Žacléř. Oproti minulým volbám si polepšilo na 7 mandátů, když získalo 39,90 procenta hlasů. „Jsme spokojení. Měli jsme čtyři mandáty, máme sedm,“ konstatoval starosta a lídr vítězů Aleš Vaníček. „V uplynulých čtyřech letech nám fungovala neformální koalice se Sdružením pro Žacléř a Žít Žacléř. Počítáme s tím, že takto to bude i v dalším volebním období. Znamenalo by to 11 mandátů ze 17. Počítáme s tím, že pozice starosty a místostarosty nám zůstanou,“ upřesnil, jaký postup je nyní ve hře.

Na změnu se naopak musí připravit občané Rtyně v Podkrkonoší. Zdeněk Špringr v předstihu oznámil, že po letošních volbách skončí v pozici starosty, ani nebude kandidovat do zastupitelstva. "Jsem v důchodovém věku, je mi 65 let. Takhle jsem to měl nastavené, že budu dělat starostu do konce tohoto volebního období," vysvětlil.

"S čistým štítem konstatuji, že město předávám ekonomicky silné i s velmi dostatečnou zálohou finančních prostředků, které lze okamžitě použít na příští investice našeho města," uvedl.

Zdeněk Špringr v komunálních volbách nekandiduje, po 16 letech skončí v pozici starosty Rtyně v Podkrkonoší.Zdroj: archiv

Zdeněk Špringr skončí i v dalších veřejných funkcích - na postu předsedy Svazku obcí Jestřebí hory a po třinácti letech také jako nejdéle sloužící předseda správní rady destinační společnosti Kladské pomezí.

"Regionu jsem se opravdu věnoval. Práce starosty není zaměstnáním, ale posláním pro občany a město dvacet čtyři hodin denně. Všechny funkce nyní opustím a chci se věnovat svým aktivitám - sportu, přírodě a zvířatům. Když bude potřeba, radou městu pomůžu, ale už nebudu rozhodovat," dodal Špringr.