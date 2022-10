„Máme domluvenou koalici se Sílou Dvora. Jsme otevřeni také spolupráci se všemi ostatními sdruženími, které se dostaly do zastupitelstva, včetně opozičních, a chtějí se podílet na budoucím vedení města. Cílem je, aby co nejvíc lidí šlo společně a vytvořilo co nejširší koalici,“ řekl současný starosta Dvora Králové nad Labem a lídr kandidátky ANO Jan Jarolím.