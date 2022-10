Sedmapadesátiletý podnikatel v cestovním ruchu Martin Jandura (Špindlerův Mlýn - město s vizí) je novým starostou Špindlerova Mlýna. Provozovatel infocentra Špindl.INFO a Pošty Partner a majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com bude působit jako neuvolněný starosta, funkci tedy bude vykonávat při zaměstnání. „V práci jsem si to zařídil, s panem Staruchem máme představy a plány, jak by to mohlo fungovat. Mám to dvacet metrů na radnici, takže s tím problém nemám,“ vysvětlil, jak skloubí činnost starosty a podnikatele. Jandura sází na spolupráci s dosavadním starostou Vladimírem Staruchem (Pro náš Špindlerův Mlýn), který vedl město 12 let a v dalším volebním období bude místostarostou.