Žádné změny se nekonají, městu bude dál vládnout stejná sestava. Post starosty si podrží vítězná ODS, koaličními partnery zůstanou třetí Volba pro město, Piráti a Sdružení pro Trutnov s podporou STAN. Dohromady poskládají 19 mandátů z 33.

„Výsledky signalizují, že i část Trutnováků přijala výzvu a pojala komunální volby jako referendum o vládě. ANO posílilo o třetinu, SPD, které nikdy v zastupitelstvu nebylo, bude mít tři zastupitele. S ohledem na tyto okolnosti proto musím říct, že jsem s naším výsledkem spokojen. Udělalo mi radost, že jsme jako ODS de facto obhájili svoji pozici, jen místo dvanácti zastupitelů máme jedenáct,“ řekl Michal Rosa.

Ten kandidoval poprvé jako lídr a přivedl ODS k vítězství. „Získali jsme přesnou třetinu mandátů. Jsem rád, že prosincovou volbu zastupitelstva stvrdili Trutnováci nyní ve volbách,“ připomněl situaci z loňského prosince, kdy ho zvolili starostou zastupitelé po odstoupení dlouholetého starosty Ivana Adamce, který se stal předsedou hospodářského výboru Poslanecké Sněmovny.

„Chtěl bych poděkovat Ivanu Adamcovi, protože tohle je z velké části výsledek jeho práce. Já jsem starostou devět měsíců a myslím si, že moje zásluhy teprve přijdou. Teď sklízím něco, co zasel on. Mám radost i z volebním výsledku Ivana Adamce, který se dostal z 9. místa na druhé. Voliči na něj nezapomněli,“ zdůraznil Rosa.

Do opozice zamíří ANO, které si oproti minulým volbám polepšilo o třetinu. „Pro nás je to jednoznačně úspěch. Před volbami bychom považovali za úspěch osm mandátů, spokojení bychom byli i se šesti mandáty. Máme jich devět, za což jsme strašně rádi. Oproti minulým volbám v Trutnově jsme si polepšili, měli jsme kvalitnější kandidátku,“ reagoval na výsledky voleb lídr hnutí ANO v Trutnově, lékař a bývalý poslanec Pavel Plzák, který byl v době komunálních voleb v Polsku. Dodal, že jedna strana v Trutnově vládne hrozně dlouho a bylo by dobré se zaměřit na periferie.

Podle starosty Michala Rosy jsou hlavní témata, kterými se chce vedení města zabývat v novém volebním období, jasná. „Budeme se muset poprat s nárůstem energií a snažit se, s ohledem na výdaje města, pomoct Trutnovákům. Velmi silným tématem bude po všech stránkách doprava. Máme před sebou také hodně práce na Zelené Louce. Budeme se rovněž zabývat životním prostředím, prací s krajinou, odpady,“ nastínil představy lídr vítězů voleb.

