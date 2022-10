"Z volby mám radost, vnímám to jako dobrý začátek nového zastupitelstva," řekl po svém zvolení 47letý Michal Rosa. "Chtěl bych se pokusit o větší spolupráci mezi koalicí a opozicí. Pro mě to je páté volební období a vztah mezi koalicí a opozicí byl v posledním volebním období nejhorší, jaký pamatuji. Nepřineslo to nic pozitivního ani jedné straně. Věřím, že se nám povede navázat spolupráci lépe. Budu se o to maximálně snažit," uvedl starosta Trutnova. ODS vyhrává v Trutnově pravidelně volby od roku 1994, její vláda nad městem se prodlouží po úspěchu v letošních komunálních volbách do roku 2026.