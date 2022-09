"Je to dobrý výsledek, obhájili jsme zhruba stejné procento hlasů jako v minulých volbách. Poděkování patří všem voličům, kteří přišli k volbám a není jim lhostejný rozvoj jejich města. Je to pro nás obrovský závazek, abychom vybudovali funkční koalici a začali plnit to, co máme před sebou, protože toho je opravdu hodně. Město je nastartované tak, že má projektů spoustu," řekl Jan Jarolím, který vedl město posledních osm let a je jedničkou dvorské kandidátky ANO.

Volby ve Vrchlabí vyhrál Zvon starosty Sobotky. Podívejte se na nové zastupitele

KDO SE DOSTAL DO ZASTUPITELSTVA

Dvůr Králové nad Labem - volební účast 41,65%

ANO 41,52 (9 mandátů), ODS 14,67 (3 mandáty), Sportovci pro Dvůr 14,27 (3 mandáty), DKoalice 13,23 (3 mandáty), Síla Dvora 9,55 (2 mandáty), Piráti 6,76 (1 mandát)

Trutnov - volební účast 39,99%

ODS 28,64% (11 mandátů), ANO 23,44 (9 mandátů), Volba pro město 10,24 (4 mandáty), SPD 7,31 (3 mandáty), Piráti 6,65 (2 mandáty), Žít v Trutnově 5,61 (2 mandáty), Sdružení pro Trutnov s podporou STAN 5,20 (2 mandáty)

Vrchlabí - volební účast 42,09%

ZVON 42,67 (9 mandátů), Vrchlabí do toho! 24,20 (5 mandátů), Volba pro město 23,68 (5 mandátů), ODS 9,45 (2 mandáty)

Úpice - volební účast 41,88%

Žít v Úpici 48,13 (9 mandátů), SPD 11,37 (2 mandáty), Úpičtí patrioti 8,86 (1 mandát), ODS 8,74 (1 mandát), Pro Úpici 8,20 (1 mandát), KSČM 6,26 (1 mandát)

Hostinné - volební účast 47,96%

Sdružení pro lepší Hostinné 38,72 (9 mandátů), Hostinné žije! - STAN 23,63 (5 mandátů), KDU-ČSL 18,82 (4 mandáty), Pro Zdravé Hostinné 12,29 (2 mandáty), Hostinští patrioti 6,50 (1 mandát)

Žacléř - volební účast 43,80%

Náš Žacléř 39,90 (7 mandátů), Žacléřáci 23,66 (4 mandáty), Nový směr 13,23 (2 mandáty), Sdružení pro Žacléř 13,06 (2 mandáty), Žít Žacléř 10,13 (2 mandáty)