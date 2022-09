„Nečekal jsem v žádném případě, že z devátého místa získám mandát. To mi přišlo neuvěřitelné. Vnímám to s obrovskou pokorou a poděkováním spoluobčanům, kteří mi to umožnili," vyjádřil se k výsledkům voleb Alan Tomášek, který kandidoval z 9. místa vítězného sdružení SNK Sněžka. To získalo dva mandáty, stejně jako další tři uskupení v neobyčejně vyrovnaných volbách v Peci pod Sněžkou. "Povolební jednání nyní budou probíhat. O pozici starosty ale neusiluji, i proto jsem kandidoval z 9. místa," řekl Tomášek.