Veterinář nebo svářeč. Podívejte se, kdo se dostal do zastupitelstva Trutnova

„Jsme úplní nováčkové, dohromady jsme se dali teprve tři měsíce před volbami, 11. června jsme ustavovali oblastní klub SPD. Byli jsme čtyři na Trutnov a třicet na celou oblast,“ přiblížil, jak se zrodila buňka SPD v Trutnově. V komunálních se dostala na 4. místo.

Marek Hanč (SPD), 48 let, živnostník, svářeč.Zdroj: SPD

Hanč souhlasí, že se svezli na vlně současné situace ve společnosti. „Lidem to začalo přerůstat přes hlavu. Mají strach z toho, co se nyní děje, co bude dál, vadí jim současná politika,“ řekl. To byl také důvod, proč vstoupil do SPD. „Vstoupil jsem do SPD kvůli tomu, že nechci o problémech jenom mluvit v hospodě, ale chci něco dělat a konat. Původně jsem myslel, že budu vyvěšovat plakáty a pomáhat, co bude potřeba. Dopadlo to tak, že budu zastupitelem,“ vysvětloval.

Volby v Trutnově vyhrála ODS před ANO, v zastupitelstvu se poprvé objeví SPD

S šéfem SPD Tomiem Okamurou jsou trutnovští členové jeho hnutí v kontaktu. „Pan Okamura nám ale před volbami neradil, ani jsme neměli žádné pokyny a instrukce. Jsme hodně v kontaktu s vedením SPD v Královéhradeckém kraji, paní poslankyní Lesenskou a jejím asistentem Zdeňkem Kotoušem. Ten je pro nás takový lídr, který nás vede do politiky,“ uvedl Hanč.

VIDEO, FOTO: Okamura řešil v Úpici romské děti. Kašlou na školu

Jako nový trutnovský zastupitel nechce být jen do počtu. „Máme svůj program a plány, budeme chtít postupně prosadit naše volební desatero, i když víme, že jsme tři a proti nám je přesila. Chceme spolupracovat se spolky, například s Klubem českého pohraničí, chceme podporovat důchodce a vytvářet jim podmínky, které by si zasloužili, pořádat pro ně akce. V Trutnově vidíme jako prioritu bezpečnost na silnicích. Rychlost se naprosto nedodržuje, jsou tady nebezpečné úseky, chybí chodníky, stezky pro cyklisty. Na to bychom se chtěli zaměřit,“ upřesnil Marek Hanč.

Trutnov upekl koalici v kavárně. Sklízím, co zasel Ivan Adamec, řekl Michal Rosa