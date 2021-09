Zdroj: Deník Na začátku třetí premiérské debaty Deníku, která se odehrávala v první den školního roku, dostali tři adepti na budoucího premiéra prostor na to, aby popsali, čeho si osobně si váží na svých konkurentech. Lídr koalice SPOLU Petr Fiala rovněž pochválil pracovitost Andreje Babiše a energii, se kterou jde do voleb Ivan Bartoš.

/VIDEO/ „Na Andreji Babišovi si vážím jeho pracovního nasazení, škoda, že to není tím směrem, který by byl pro Česko žádoucí.“ Takovou „poklonu“ na adresu šéfa hnutí ANO vysekl lídr Pirátů a STAN Ivan Bartoš. Ten zároveň dodal, že u Petra Fialy oceňuje jeho kultivovanost a klid.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.