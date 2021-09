Zdroj: Deník

„U nás je způsob sexuální výchovy v pořádku, včetně informování o homosexualitě. Ta forma nemá být zamlčující, ale ani propagující. Není nutné dětem vnucovat jakékoliv názory,“ konstatoval Babiš, který se svého přítele Viktora Orbána zastal při minulé debatě o migraci a učinil tak i nyní.

„Četl jsem rozhovor sexuologa Vladislava Chvály, podle kterého Orbánův zákon má své opodstatnění a politici to nechtějí slyšet. I já si myslím, že to má smysl (Orbánův zákon – pozn. red.) a pan sexuolog taky. Pokud jde o propagaci homosexuality a transgenderu, mělo by být jasně řečeno, že pokud není člověk dospělý, nelze z jeho chování s jistou usuzovat o homosexuální orientaci. Problém (Orbánova zákona – pozn. red.) se zpolitizoval, byl jsem na Evropské radě a jak říká sexuolog Chvála, politici nemají pravdu,“ uvedl Babiš.

Proti tomu lídr Pirátů a STAN Ivan Bartoš je přesvědčen o tom, že děti by se měly ve školách učit toleranci k bližním, nehledě na jejich orientaci. Podle něj je skutečným problémem domácí či sexuální násilí, nikoliv spor o úroveň sexuální výchovy.

„Jsem přesvědčen, že bychom ve školách měli hovořit o tom, že ve společnosti jsou lidé chudí, hendikepovaní a jsou i lidé s jinou sexuální orientací, a všichni jsou jedni z nás. Škola by měla vést k respektu a toleranci. Jsem věřící křesťan, a to porozumění je jednou ze zásadních hodnot, kterou bychom měli našim dětem v rodině i ve škole předávat. Lidé mají stejná práva, i když jsou odlišní,“ zdůraznil Bartoš. „Sexuální menšiny společnost nijak neohrožují, ohrožuje ji spíše domácí či sexuální násilí,“ dodal lídr Pirátů a STAN.

Podle lídra koalice SPOLU Petra Fialy je česká společnost tolerantní a otevřená a debata o možném rozšíření či úpravě sexuální výchovy je zbytečná. „Nejsme Maďarsko ani Polsko, naše společnost je mnohem tolerantnější a celková úroveň diskuze ve společnosti je jiná. Nesrovnávejme to. Sexuální výchova v našich školách probíhá, je součástí rámcových vzdělávacích programů na ZŠ i SŠ a není to problém českého školství, tak to z něj nedělejme,“ prohlásil Fiala.

Ve shodě s Babišem mu jde o to, aby se do výchovy ve školách nepletla ideologie. „Pokud je to ve školách podáváno rozumně, neideologicky, na základě vědeckých poznatků, tak je to v pořádku. Pokud já mám informace, tak ta sexuální výchova na školách docela dobře funguje,“ dodal Fiala.