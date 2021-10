Hned při prvním setkání silná trojka tasila slovní kordy. „Pan Bartoš nemá žádné předpoklady, aby byl premiérem,“ řekl šéf hnutí ANO. Naopak podle šéfa Pirátů by pokračování Babišova vládnutí chyba: „Její kontinuita je problémem této země vzhledem k situaci, do níž jsme se dostali nejen kvůli nezvládnutí covidu.“ A lídr ODS Fiala dodal: „Pro funkci premiéra nemá předpoklady ten, kdo je sebestředným showmanem, což se neslučuje s rolí člověka, který by měl být prvním dělníkem politiky. Neměl by to být ani ten, kdo nemá dostatek zkušeností.“

„Hnutí ANO má vícero kandidátů, není to o Babišovi.“

- Andrej Babiš

Oba šéfové opozičních subjektů odmítli povolební vyjednávání s ANO, SPD a KSČM. Andrej Babiš se odpovědi na opakovaný dotaz, zda zvažuje koalici s Okamurovou SPD vyhnul: „Pokud vyhrajeme volby a sestavíme vládu, půjdeme s tím, kdo je blízký našemu programu.“ Připustil však, že to nemusí být on, kdo bude premiérem: „Hnutí ANO má vícero kandidátů, může to být pan Vondrák, pan Havlíček, paní Schillerová. Není to o Babišovi.“

Zdroj: Deník

2. Debata – Migrace (25. srpna 2021)

Vážné téma o migraci v druhé debatě odstartoval svižný rozstřel, v němž se premiérští kandidáti měli intuitivně rozhodnout pro jednu z nabízených možností. Nejpřímější byl premiér Babiš, který odpovídal jednoznačně.

Oproti tomu šéf ODS Fiala se dvakrát vyhnul výběru jedné ze dvou možností. Orbán, nebo Merkelová? „Samozřejmě Orbán, spolu jsme zastavili ilegální migraci, nejvíc nám pomohl s vakcínami a ventilátory, je to můj přítel,“ nezaváhal Babiš. Naopak Bartoš sdělil: „Paní kancléřka Merkelová, politička evropského formátu.“ A Petr Fiala: „To je absurdní otázka, na to odpovídat nebudu.“

„To je absurdní otázka, na to odpovídat nebudu.“

- Petr Fiala

Schengen, nebo státní hranice? Profesor politologie Petr Fiala řekl: „Oboje, to nejde takto rozlišovat, Schengen je vnější hranice Evropské unie, nesmírně důležitá, ale státní hranice má také svůj význam.“ Babiš vystřelil: „Naše hranice, Schengen není funkční.“ Bartoš měl opačný názor: „Pokud máme řešit migraci, tak na hranicích Evropy, protože chceme svobodný pohyb. Rozhodně obrana vnějších hranic, schengenského prostoru.“

3. Debata – Shoda na školství (1. září 2021)

Až zázračně tři rivalové souzněli v názoru na vzdělávací systém. Všichni uvedli, že obsah výuky se musí proměnit, ubrat na rozsahu učiva, biflování nahradit tvůrčím přístupem, interaktivním vyučováním a hlavně informační gramotností. „Talent je důležitý, škola by ho u každého žáka měla identifikovat a rozvíjet ve prospěch celé společnosti,“ řekl Babiš. Fiala doplnil: „Máme obrovské množství memorování, děti se zbytečně učí data a informace, protože rychleji, než jim to řekne paní učitelka, si to najdou někde na internetu.“ Ivan Bartoš jim dal za pravdu: „Kromě platů pedagogů a perspektivy tohoto povolání je zcela zásadní, s jakou výbavou jde člověk do života nebo na vysokou školu. Tomu se musí přizpůsobit obsah učiva pro 21. století.“ Shodli se i v tom, že zařazování dětí do hlavního

„Je zcela zásadní, s jakou výbavou jde člověk do života.“

- Ivan Bartoš

vzdělávacího proudu je správné, ale nesmí se to dít násilně a bez přípravy. „My jsme se soustředili na to, aby pedagogové, kteří se věnují dětem v rámci inkluze, byli kvalitní a motivovaní. Myslím, že za pana ministra Plagy to jde správným směrem,“ míní premiér. Zároveň odmítl sdělit, zda by Plaga pokračoval v jeho případné další vládě: „Robert Plaga byl velice dobrý ministr, oblíbený u Pirátů, proto vlastně do svého programu opsali Strategii 2030, kterou on připravil. Zda bude znovu ministrem, se ptejte až po volbách,“ řekl Babiš.

4. debata – Účet za covid (8. září 2021)

V covidové debatě se hodně vyčítalo. Babiš obvinil opoziční lídry z toho, že vládě házeli klacky pod nohy a ani nyní nevyzývají k očkování. „Zkusme konečně aspoň teď přesvědčit 370 tisíc seniorů nad 60 let, kteří ještě nemají vakcínu, aby se nechali očkovat. Neslyšel jsem opozici, aby lidi k tomu vyzývala,“ řekl premiér. To kategoricky odmítli šéfové Pirátů i ODS.

„Jsem přesvědčen, že od loňského března opozice přicházela s kvalitními návrhy, ale 92 jich sněmovnou neprošlo přes ego pana premiéra. Nehledě na to, kdo je ve vládě, by mělo platit, že se máme opírat o odborníky, nespekulovat, nelhat lidem, mluvit srozumitelně,“ uvedl Ivan Bartoš.

Také Petr Fiala za koalici SPOLU soudí, že vláda se tváří, jako by se nic nestalo. „Samozřejmě se stalo. Těch 30 tisíc mrtvých zasáhlo obrovské množství české společnosti, skoro rok byly zavřené školy, což jsou věci, s nimiž se budeme vyrovnávat mnoho dalších let,“ řekl. Podle něj se musí postupovat tak, aby se lidé nechali očkovat.

„Těch 30 tisíc mrtvých zasáhlo obrovské množství české společnosti.“

- Petr Fiala

„Třicet procent váhajících říká, že kdyby měli v místě bydliště na výběr z vakcín, které jsou k dispozici, přistoupili by k němu,“ uvedl Bartoš. A Babiš rukavici ihned zvedl: „Dejte nám seznam lidí, kteří si chtějí vybrat, a my jim ji dáme.“ Za dva týdny potvrdil, že lidé mají možnost vybrat si ze schválených vakcín. Fiala zdůraznil, že neběží přesvědčivá motivační kampaň ve prospěch očkování.

5. Debata – Zadlužení a daně (15. září 2021)

Jako spor hluchých občas působila výměna názorů na zadlužování České republiky, jejíž vláda letos hospodaří se schodkem státního rozpočtu ve výši půl bilionu „Nedělejme si iluze, každá vláda se bude muset s dynamicky rostoucím dluhem vyrovnávat, jinak se dostaneme do krachu. Výdaje státu za posledních několik let vzrostly o 600 miliard korun, to je o 50 procent a pořád si na to musíme půjčovat.“ uvedl.

„Oba pánové, jeden je ajťák, druhý politolog, straší něčím, co nenastane.“

- Andrej Babiš

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš s tím zásadně nesouhlasil, neboť podle něj ČR zažívá nejlepší období své samostatné historie. My máme plán konsolidace veřejných financí do roku 2024 a pan Bartoš vůbec neví, o čem mluví. Já jsem byl ministr financí, dal jsem do pořádku veřejné finance a snížil dluhy, které nám tu nechal pan Fiala. Oba pánové, jeden je ajťák, druhý politolog, si evidentně něco přečetli, ale nikdy v tom nebyli, straší něčím, co nenastane.“

Bartoš však zdůraznil, že každý občan ČR dnes dluží 226 tisíc korun. „Národní rozpočtová rada varuje, že když bude růst tempo zadlužování, do dvou let narazíme do dluhové brzdy, takže se omezí výdaje na zdravotnictví, školství a důchody, nebo příští vláda bude muset brutálně zvýšit daně,“ konstatoval. Všichni tři uchazeči o premiérské křeslo na závěr slíbili, že jejich případná vláda rozhodně nebude daně zvyšovat.

6. debata – Elektromobilita a cena energií (22. září 2021)

V předposlední debatě se strhla hádka kolem elektromobility. Podle Ivana Bartoše je reálné v ČR vybudovat 80 tisíc nabíjecích stanic pro milion elektromobilů. „Jsou na to peníze jak z evropských, tak soukromých zdrojů. Infrastruktura je zásadní. Překvapuje mě, že pan Babiš mluví o ekofanaticích, když se pod Green Deal podepsal,“ řekl. Mrzí ho, že premiér při tom nevyjednal specifika pro ČR. „My jsme s návrhem pana Timmermanse, že se nebudou prodávat auta se spalovacími motory v roce 2035, nesouhlasili, to se nikdy na úrovni předsedů vlád neprojednávalo. Nemůžeme přece vnucovat lidem, jaké auto si mají koupit a zlikvidovat klasická auta,“ kontroval Babiš.

„Překvapuje mě, že pan Babiš mluví o ekofanaticích, když se pod Green Deal podepsal.“

- Ivan Bartoš

Fiala připustil, že elektromobilita je nevyhnutelnou cestou. „Změna nastává, protože automobilky se pro to rozhodly. Pokud vývoj probíhá na základě ekonomického rozhodnutí, je to v pořádku, ale ve chvíli, kdy se to začne urychlovat tím, že se zakážou auta se spalovacími motory, je to špatné,“ řekl. Růst cen elektrické energie bude podle Babiše vláda lidem kompenzovat. A také potvrdil, že jeho vláda už tendr na Dukovany nevypíše. „Do veleb zbývá 16 dnů, takže nic takového neuděláme,“ řekl. Na poznámku moderátorky, že po volbách ještě mohou klidně půl roku vládnout, Petr Fiala odtušil: „Nestrašte, paní redaktorko.“

7. Debata – Kampaň (29. září 2021)

Poslední debata začala otázkou, co chce Andrej Babiš sdělit pozváním Viktora Orbána. „Mám obavy, že pan premiér Babiš se zhlédnul v politice Viktora Orbána a táhne naši zemi směrem Maďarsko, ať už v omezování soudů, opozice či přístupu do médií. Nechtěl bych, aby ČR šla cestou orbanizace,“ uvedl Ivan Bartoš.

Premiér kontroval prohlášením, že jeho přítel Orbám se těší v Evropské radě velkému respektu. „V roce 2017 bylo jasné, že hnutí ANO vyhraje volby a mám šanci být premiérem. Nikdy jsem se takhle nechoval. Je absolutně nestandardní, že pan Bartoš už teď Viktora Orbána napadá a vlastně o něm nic neví.“

Diskuse se pak stočila právě na fauly v kampani. „Jsem rád, že i a vaše anketa ukazuje, že naděje na změnu tady je. Může se nám podařit dostat komunisty z vlády, extremisty taktéž, pana Andreje Babiše z politiky,“ pravil lídr Pirátů a STAN. Hned se ozval šéf hnutí ANO: „Pan Bartoš ro řekl jasně. Celý program těchto uskupení, která vytvořila koalice, což je podvod na voličích, je zbavit se Babiše.“

„Celý program těchto koalic, což je podvod na voličích, je zbavit se Babiše.“

- Andrej Babiš

Podle Bartoše se v kampani odhodily rukavice: „Mne mrzí politická úroveň debaty, kterou tady zavedl pan Babiš, nenávist, lži, hulvátství.“ Vzápětí se mu dostalo obvinění ze lži, rozbíjení mítinků ANO, urážek a zesměšňování. Jako vždy korektní a klidný Petr Fiala na to reagoval po svém: „Já jsem pozitivní člověk, nejsem zvyklý si stěžovat a nebudu tady brečet. Je kampaň, která je svým způsobem i tvrdá, však se za pár dní rozhodne a pak se můžeme podívat zpátky, co v ní bylo dobré a co ne.“ Přesně to se už v sobotu stane.

Doprovodné ankety

Zdroj: DeníkPřed každou debatou měli čtenáři Deníku a deniku.cz možnost hlasovat v anketě na dané téma. Suverénně nejvíc odpovědí přišlo na poslední otázku „Kdo by měl být českým premiérem?“. Zapojilo se přes 26 tisíc lidí a zvítězil Petr Fiala s 39 procenty, druhý byl Ivan Bartoš s 32 a třetí Andrej Babiš s 29. Zbylá čtyři procenta čtenářů by si vybrala někoho jiného.

Jsme rádi, že minisouboje žhavých kandidátů na předsedu české vlády v Deníku pomohli voličům při výběru u uren.