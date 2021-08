Mezi ty nejdůvěryhodnější tradičně patří lékaři, jimiž se například čela kandidátek hnutí ANO doslova hemží. Titul MUDr. má před jménem hned pět dvojek.

Na Moravě zase lidovci v rámci koalice Spolu věří přitažlivosti vinné révy. V Olomouckém kraji se pokusí ze čtvrtého místa uspět Karel Smetana, ředitel Arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži, v Jihomoravském pak z 21. pozice vinař z proslavené rodiny Martin Valihrach.

Občanští demokraté nabízejí hned čtyři bývalé ministry Nečasovy vlády, Petra Fialu (školství), Petra Bendla (zemědělství), Pavla Drobila (životní prostředí) a Pavla Blažka (spravedlnost). ODS bude reprezentovat i dřívější europoslanec a nadšený cyklista Edvard Kožušník, který se v roce 2014 ucházel o post šéfa ODS. „Řada stran má problém najít kandidáty, kteří to ustojí a jsou předvídatelní, a proto dávají přednost jistotě,“ míní politolog Jan Kubáček.

InfografikaZdroj: Deník

V sázce na stranické kádry minulosti nezaostává ani ČSSD, která sáhla nejen po expremiéru Vladimíru Špidlovi, ale také po ministrovi průmyslu v Grossově, Paroubkově a Špidlově vládě Milanu Urbanovi. V jihomoravském kraji chce voliče oslovit exministryně školství Kateřina Valachová.

Se záměrem ovlivnit po volbách mediální prostředí a změnit příslušné zákony kandidují v dresu Volného bloku moderátorka Jana Bobošíková a ekonomka Hana Lipovská, členka Rady České televize. Do týmu odpůrce proticovidových opatření Lubomíra Volného se přidala i zpěvačka Ilona Csáková. „Za normálních okolností by se tito lidé u táboráku nesešli,“ komentuje to Kubáček.

Tomio Okamura učinil lídrem SPD na Pardubicku bývalého velvyslance v Moskvě a Kyjevě, chartistu a člena Zemanova kabinetu Jaroslava Baštu.

Ve hře je i Hašek

Možná ještě zajímavější je, kdo kandidovat nebude, a přece nakonec může stát u mocenského kormidla. Za ODS je to jednoznačně jihočeský hejtman Martin Kuba, který bude v případě Fialovy porážky hrát zásadní roli při sestavování vlády s ANO.

O místo na slunci za ČSSD se přihlásí Michal Hašek. Ne-li přímo v první lize, pak ve vlastní straně, kterou by po eventuální Hamáčkově prohře mohl převzít.