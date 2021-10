Postup při vlastním hlasování je jednoduchý. Přijdete do kteréhokoliv volebního okrsku, a předáte průkaz jeho volební komisi. Ta vám stejně jako místním voličům vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Lhůta, do níž si jej můžete vyzvednout, se již ale rychle krátí. Skončí totiž úderem 16. hodiny ve středu 6. října, tedy necelé dva dny před otevřením volebních místností. Až do té doby ale stále můžete zajít na příslušný městský či obecní úřad anebo magistrát v místě svého trvalého bydliště. Stačí vám doklady k prokázání totožnosti, na jejich základě vám jej úředníci vydají.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.