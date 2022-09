„Nepřizpůsobiví se nám v podstatě vysmívají. Jsou neustále zvýhodňováni a téměř nepostižitelní. Obyčejní lidé už mají těchto „vyžírků“ plné zuby," říká úpický zastupitel Martin Dytrych (ODS). „Situace v Úpici je špatná. Věčný hluk, nepořádek, krádeže a obtěžování ostatních občanů jsou tu na denním pořádku. Kdo nezažil, neuvěří,“ přidává František Škrabal, zastupitel za KSČM.

Problémy dělají místním především přistěhovalci. „Místní jsou v pohodě, ale přivandrovalci, to je hrůza a děs. Dělají nepořádek a stát jim ještě hrne peníze,“ nadává na ulici pan Josef, který žije v Úpici od roku 1984.

Paní Marcela sice pochází z romské rodiny, přesto se ostře vymezuje proti nemalé skupině nepřizpůsobivých. "Je to katastrofa. Ostuda. Stydím se za to. Kvůli těmhle lidem se žije v Úpici opravdu hodně těžko, a je to škoda, protože to tady máme rádi," tvrdí.

„Řada podnikatelů se sociálním bydlením přesouvá problémy k nám. Nejsou vůbec z Úpice, ale z Broumova, Chrastavy nebo Nového Bydžova, kde jsou vyloučené lokality. Proti podnikatelům, kteří rejžují na lidském neštěstí, nejsou žádné páky,“ upozorňuje starosta Petr Hron.

Odkoupení tří vybydlených domů za deset milionů korun a zavedení vlastní městské policie. To jsou kroky, které město podniklo pro zlepšení situace ve městě, kde žije pět a půl tisíce obyvatel.

„Řešení situace s nepřizpůsobivými občany není práce na jedno volební období, to potrvá dlouhou dobu, než se to trochu změní. Pokud se tímto problémem poslanci nezačnou legislativně zabývat, starostové moc nezmůžou. V tuto chvíli nemáme nic, čím bychom to mohli nějak ovlivňovat. Jediné, co nám zbývá, je vykupovat rizikové nemovitosti a buď je předělat, opravit, nebo zbourat, posílit městskou policii a kamerový systém,“ vysvětluje starosta.

Ten by rád prosadil, aby městská policie fungovala v Úpici nepřetržitě 24 hodin. „S činností městské policie jsem spokojený, vidím, že to funguje. Chtěl bych, aby byla ještě víc vidět v ulicích. Pomáhají nám také kamery, to je velká zbraň,“ chválí kamerový systém.

Když se začalo blýskat na lepší časy a možné světlo na konci tunelu mohla přinést městská vyhláška o bezdoplatkové zóně, musela ji Úpice zrušit. „Zavedli jsme takovou vyhlášku, že ten, kdo se nově přistěhoval, neměl nárok na doplatek na bydlení. V tu chvíli přestal příliv nových obyvatel. Bylo vidět, jak se domy s nepřizpůsobivými vyprazdňují. V jednom domě už zůstal pouze jediný nájemník. Jakmile nám kraj vyhlášku zrušil, za týden byl dům plný,“ popisuje Petr Hron situaci.

Město odkoupilo v dražbě tři domy v jednom z kritických míst, v Regnerově ulici. Jeden dům s 21 byty, který zůstal po užívání nepřizpůsobivých v žalostném stavu, letos zbouralo. Zbyla po něm prázdná parcela. „Je to do budoucna velice strategický pozemek, na kterém budeme pravděpodobně plánovat další výstavbu. Zpracováváme územní plán, kde navrhujeme další stavební pozemky na bydlení, jako město už žádné nemáme,“ naznačuje starosta.

Úpice vykoupila i další dva domy v Regnerově ulici, které se zatím bourat nebudou. „Do místní zástavby podle mě patří. Jednáme s jedním podnikatelem, který by jeden z domů mohl využít pro svoje zaměstnance,“ objasňuje.

Naději pro nové možnosti bydlení má přinést plánovaná výstavba bytového domu na Sychrově v Národní ulici. „Vypsali jsme výzvu na výstavbu bytového domu. Je podepsaná smlouva, která zaručuje také vybudování minimálně patnácti parkovacích míst,“ sděluje Hron.

Nový bytový dům bude sousedit s novým obchodním centrem, které vznikne na místě bývalého zahradnictví. Ačkoliv mělo obchodní centrum s dominantním marketem Albert otvírat letos, stavební práce ještě nezačaly. Podle posledních zpráv mají na podzim začít demoliční práce a příští rok by se měla Úpice dočkat nového nákupního centra.

Anketa volebních kandidátů v Úpici. Zvládá Úpice situaci s nepřizpůsobivými občany a jak by ji měla řešit?

U kandidátů pro komunální volby v Úpici jsme zjišťovali, jak podle nich zvládá Úpice situaci s nepřizpůsobivými občany a jak by ji měla řešit.

Martin Dytrych (ODS): "Zvládá ji jen částečně, a to i přes přítomnost Policie ČR a zavedení městské policie. Nepřizpůsobiví se nám v podstatě vysmívají. Jsou neustále zvýhodňováni a téměř nepostižitelní. Lék na tuto situaci vidím ve spojení obcí, které mají stejný problém. V tom, že společně vyvinou tlak na změnu zákonů. Zjednodušeně řečeno, že prosadí nastolení pořádku a sociální spravedlnosti. Naši vrcholní politici tento problém nevidí nebo jej nechtějí vidět. Ale obyčejní lidé už mají těchto „vyžírků“ plné zuby."

Petr Lanta (KDU-ČSL): "Nezvládá. Jak donutit lidi, kterým nezáleží na klidu a čistotě okolí ke změně? Mnozí sousedé narážejí na jejich drzost, komunikace vázne. Dva strážníci a kamery jsou chabým prostředkem. Situace je zdá se na hraně únosnosti. Pokud nebudou státní podpory vázány na řádné plnění občanských povinností, pak řešení nenalezneme. Nežádoucí chování by snad mohl pomoci odbourat vznik sociálně aktivizačního centra a práce s mládeží. Řešení: mix represe a podpory."

Miloš Holman (Volba pro město): "Město Úpice zřídilo městskou policii, průběžně rozšiřuje kamerový systém. Samotnému městu však chybí účinné nástroje pro řešení problémů s navyšujícím se počtem sociálně nepřizpůsobivých občanů. Je striktně vyžadováno plnění všech povinností dané zákony a městskými vyhláškami, nicméně chybí účinné nástroje pro boj s tímto nešvarem na centrální úrovni v podobě opakovaně slibovaných zákonů: příspěvky na bydlení musí být vázány na obvyklé nájemné a nikoli na účelové dohody pronajímatele a nájemce, maximální počet lidí obývající jeden byt musí určovat hygienická norma a město ho musí mít možnost kontrolovat, podmínkou výplaty dávek při dlouhodobé nezaměstnanosti musí být výkon veřejných prací."

Čeněk Mach (Pro Úpici): "Situace s nepřizpůsobivými občany je problematická hlavně v absenci zákonů od státu, který danou situaci neřeší. Abychom jako hnutí Pro Úpici mohli jednat podle zákona, chceme dbát na pořádek v našem městě. Především zmodernizovat svoz odpadu tak, aby každý občan platil za svůj vlastní odpad a ten kdo za svoz neplatí, tak bude pokutován městskou policií. Chystáme se upravit funkci Městské policie Úpice tak, aby zasahovala ve chvílích, kdy je potřeba a posílit služby při konání všech veřejných akcí, aby nedocházelo k trestné činnosti. Zároveň se budeme snažit vykupovat vytipované nemovitosti, které následně zrekonstruujeme pro potřeby města, nebo se určí k demolici."

František Škrabal (KSČM): "Úpice situaci zvládá v mezích možností uspokojivě. Město vykoupilo za minulé období několik problémových domů, zřídilo městskou policii, která zatěžuje rozpočet nemalými prostředky. Naše městská policie v podstatě supluje státní policii za peníze, které se mohly investovat do rozvoje města. Bohužel je to stále málo. Situace v Úpici je prostě špatná. Věčný hluk, nepořádek, krádeže a obtěžování ostatních občanů jsou tu na denním pořádku. Ve školách je to podobné. Bohužel, kdo nezažil, neuvěří. Byla tu zřízena tzv. bezdoplatková zóna, bohužel nám byla napadena a úředně zrušena. Operuje tu nezisková organizace, která má pojízdnou klubovnu a monitoruje a pomáhá dětem z řady sociálně slabých, i to je zásluha města. Bohužel je to stále málo. Dokud se neomezí obchod s chudobou, tak se to nespraví."

Pavel Břicháček (SPD): "Nezvládá, řešení nenašlo. Jednou z cest řešení tohoto problému je spojení s komunitními spolupracovníky a dále zapojení neziskových organizací, zabývající se touto problematikou, a společně v součinnosti města najít cestu, jak situaci řešit. Prodávat nemovitosti v majetku města neziskovým organizacím problém nevyřeší."

KOMENTÁŘ: Úpice si zaslouží, aby se jí dýchalo lépe



Potíže s nepřizpůsobivými občany tíží Úpici dlouho. Městu, ve kterém žije pět a půl tisíce obyvatel, kazí pověst. Problém se nedaří vyřešit. Obchod se sociálním bydlením tam posílá další a další přivandrovalce, o které místní nestojí. Úpice se stala terčem lehkoživků. Vyzobávají dávky jako maliny a nehnou prstem. Místní lidé jsou z toho nešťastní, chtěli by větší bezpečnost v ulicích a pořádek. Soužití s nimi je strašidelné. Město doplácí na to, že mu chybí účinné nástroje pro řešení problémů s nepřizpůsobivými občany. Sice zřídilo městskou policii, rozšiřuje kamerový systém, získalo do svého vlastnictví problémové nemovitosti, ale na zárodek potíží je krátké. Potřebovalo by oporu v zákoně, který by zamezil parazitování na systému a další rozrůstání problematické komunity. Úpice by si zasloužila, aby se jí dýchalo a žilo lépe. Ačkoliv nejde o problém, který se vyřeší lusknutím prstu, mělo by město dál usilovně pokračovat a hledat cesty ze začarovaného kruhu. Jakkoliv se může zdát, že jde o boj s větrnými mlýny.