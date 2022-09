Jan Souček je profesionální řidič. Má tak dokonalý přehled o tom, co se denně odehrává na silnicích v Trutnově. „Není to nic moc, ale co bude za dva roky, až bude hotová polská dálnice a všechna auta pojedou přes Trutnov, to bude teprve mazec. To bude peklo.“ Uhodil hřebíček na hlavičku. Největší průšvih v dopravě Trutnov teprve čeká a bránit se mu bude jen stěží.

Poláci totiž svoji rychlostní silnici S3 k českým hranicím do Lubawky kvapem budují. Až ji dokončí, bude napojená jen na pole v Královci. Trutnov je nyní závislý na ŘSD, které musí dokončit výkup pozemků a co nejdříve (v příštím roce) zahájit stavbu. Kolonám se město neubrání, řidiče z Polska chce alespoň přibrzdit nasazením radarů v Libči a Bernarticích. Objevit se tam mají v příštím roce. „Úsekové měření jednoznačně přinese zpomalení dopravy. Je to jedna z mála věcí, kterou jsme schopni zrealizovat do doby, než tudy začnou jezdit auta z polské dálnice,“ řekl trutnovský starosta Michal Rosa.

Za důležité považuje odklonit nákladní dopravu přijíždějící z Polska na Náchod. „Se starosty Královce, Bernartic a Zlaté Olešnice jsme požádali krajský úřad o stanovení dopravního značení omezující vjezd nákladních vozidel o určité hmotnosti a délce. Polská strana akceptovala situaci a je připravena umístit upozornění o zákazu vjezdu vozidel nad 9 tun na své straně v dostatečném předstihu tak, aby kamiony včas sjely a pokračovaly na Náchod místo toho, aby jely do Královce a tam teprve zjistily, že je zákaz,“ poukázal starosta Trutnova na snahu odklonit nákladní dopravu na Náchod.

Kvůli větší bezpečnosti město vybuduje chodník v Polské ulici směrem na Voletiny, kudy vede silnice I/16 k hranici s Polskem. Stavební práce se právě rozjíždějí.

V Trutnově radnice zavede od března příštího roku do MHD městskou vlakovou linku ve snaze eliminovat nápor dopravy a kolony. V pondělí to schválili zastupitelé. Od jara 2023 by tak mělo být v provozu 16 nových spojů mezi trutnovským hlavním nádražím a zastávkou Libeč. „Při zahuštění dopravy by vlakové spoje byly rychlejší. Jen pro představu - jízdní doba autobusu z Poříčí na Zelenou Louku činí zhruba 23 - 31 minut,“ vypočítal Michal Rosa.

Ve městě plánuje radnice vybudovat parkovací domy. Jeden parkovací dům vznikne v areálu nemocnice, ale to bude investice kraje. „Máme hotovou studii rozšíření parkoviště před nemocnicí. Dotační programy na parkovací domy se ovšem týkají pouze parkovišť P+R, musí mít návaznost na MHD. Máme vytipovaná dvě místa, kde by šlo takové parkovací domy postavit a byla tam využitelná dotace. Aby město stavělo parkovací dům bez dotace, není reálné, pokud jsou investiční náklady na jedno parkovací místo 400-500 tisíc korun,“ vysvětlil starosta Michal Rosa.

Podle dopravního inženýra Václava Javůrka, zastupitele z hnutí Žít v Trutnově, městu schází odborný orgán a plán, který by dopravu řešil koncepčně. "Největší hrozbou je zpoždění stavby dálnice. Je třeba urychleně vybudovat chodníky a prvky pro zklidnění v okrajových částech města. Nalézt vhodnou formu propojení Poříčí a Horního Starého Města zklidněnou komunikací, se zákazem nákladní dopravy, přijatelnou pro obyvatele Nových Dvorů. U kina Vesmír zřídit podchod," vyjmenoval, jak by mělo město reagovat na očekávanou dopravní kalamitu.

Javůrek tvrdí, že je nutné zvýšit motivaci obyvatel k použití hromadné dopravy. Navrhuje zřídit mezi Poříčím a sídlištěm "Smeťák" v Náchodské ulici pro autobusy vyhrazený pruh, vystavět autobusový terminál, modernizovat zastávky autobusů. "Město by mělo se Správou železnic dohodnout rekonstrukci zastávek, nádraží a vybavení tratí, doplnit autobusové linky a do MHD zapojit vlaky. MHD by se měla provozovat zdarma, zvýšené náklady by mělo město požadovat od státu, jako kompenzaci za zpoždění dálnice," řekl.

Parkování v centru by řešil vytlačením celodenních parkujících, zvýšením obratovosti vozidel a výstavbou parkovacích domů. "Na sídlištích by se měly doplnit parkovací domy, zvýšit kapacita zjednosměrněním provozu, změnit organizace a citlivě doplnit stání. Je třeba rozšířit cyklostezku podél Úpy, doplnit nové stezky a na vhodných chodnících umožnit jízdu cyklistů. Rekonstruovat chodníky a osvětlit přechody pro chodce," uvedl dopravní expert Václav Javůrek.

Téma dopravy je pro Trutnov klíčové. Situace není růžová, kolony se tvoří už nyní. A bude hůř. Trutnov a okolní obce dramaticky doplatí na prodlení se zahájením výstavby dálnice D11, která se napojí v Královci na polskou rychlostní silnici S3. Než se tak stane, čeká Trutnov a okolí dopravní kalamita. Poláci totiž svoji rychlostní silnici S3 k českým hranicím do Lubawky kvapem budují. Až ji dokončí, bude napojená jen na pole v Královci. Česká strana propásla neustálými odklady řadu let a promeškané období už nedohoní. Doplatí na to Trutnov a okolní obce, přes které budou auta sjíždět. Tahle ztráta přijde zatraceně draho. Než se postaví úsek z hranic do Trutnova (natož pak z Trutnova do Jaroměře), to několik let zabere. O to víc, že stavba dálnice bude extrémně náročná, půjde o nejsložitější úsek na celé trase D11. Rovinka mezi Hradcem Králové a Jaroměří je jiné kafe oproti kopcovitému terénu v okolí Trutnova, kde se budou razit i dva tunely. Trutnov je nyní závislý na ŘSD, které musí dokončit výkup pozemků a co nejdříve zahájit stavbu. Kolonám se město neubrání. Co může udělat, to je zaměřit pozornost na bezpečnost obyvatel v kritických místech silnice I/16.