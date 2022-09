Roman Káva je sice z Náchoda, přesto neváhá jezdit přes třicet kilometrů do Dvora Králové nad Labem na Tyršovo koupaliště. „Obrovsky nám vyhovuje. Nikam jinam už několik let nejezdíme. Voda v rekreačním bazénu má horší kvalitu, ten by stál určitě za opravu, ale my chodíme spíš do vedlejšího plaveckého bazénu, kde je voda nádherná,“ sdělil. Stejně to vnímá i řada dalších návštěvníků. Vedle místních pravidelně jezdí na Tyršovo koupaliště lidé z Trutnovska, Náchodska, Hradecka.

Zásadní rekonstrukce se však zatím nekoná, byť se o ní řadu let diskutuje. „Dlouho se o tom mluví, ale zatím se nic neudělalo. Měli jsme nejlepší koupaliště v širokém okolí, ale teď už je hodně za zenitem,“ poznamenal Václav Bělohoubek, který žije ve Dvoře Králové.

První bazén byl dlouhý 120 metrů, stavbu zachránila královédvorská spořitelna

„Jsem jednoznačně pro, aby se s koupalištěm něco začalo dělat. To by měla být v následujících čtyřech letech priorita,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO).

Město ve spolupráci s městským architektem Petrem Kocourkem připravuje strategii pro postupnou revitalizaci areálu koupaliště. Loni získalo z dotazníků podněty od obyvatel. „Chceme zachovat původní ráz koupaliště. To je největší hodnota, kterou koupaliště má nejen pro Dvoráky, i proto chceme postupovat při rekonstrukci citlivě. Má velkou výhodu, že je obrovské, chceme toho využít. Loni jsme oslovili veřejnost dotazníky a při besedě, známe názory občanů. Jakýmkoliv dalším krokem odkládáme rekonstrukci,“ uvedl Jarolím. „Vyžádá si to obrovské investice. Opravit by se měl minimálně rekreační bazén, což by přišlo zhruba na 40 milionů korun. Jeho stav je havarijní. Při nejhorší variantě hrozí, že ho hygiena uzavře a bude oplocen. To je hrozná představa,“ dodal.

30 tisíc návštěvníků

Podle Vítězslava Šturmy (STAN-Východočeši-Síla Dvora), ředitele Technických služeb Dvora Králové nad Labem, které se o koupaliště starají, přišlo v letošní letní sezoně takřka 30 tisíc návštěvníků. „Z mého pohledu, jako ředitele Technických služeb, radního i občana města je celý areál koupaliště velmi zastaralý. Dlouhá léta zde nedocházelo k významnějším investicím a ta poslední před takřka dvaceti lety nedopadla nejlépe. Jedinými většími akcemi v poslední době bylo zprovoznění nových záchodů a sprch pro návštěvníky v loňském roce a letošní rekonstrukce části sportoviště. Po ukončení sezony začne oprava terasy před restaurací. Tyto akce však většinou řeší nějaký havarijní stav,“ popsal situaci Šturma.

Koupaliště si podle něj zaslouží výraznější a ucelenější rekonstrukci. „V současné době se připravuje zadání studie, která by měla rozhodnout o budoucí podobě koupaliště a etapách jeho obnovy. To je však běh na velmi dlouhou trať a prioritu by měla mít rekonstrukce rekreačního bazénu, jehož stav je mírně řečeno žalostný. Můj názor je stále stejný. Rozhodně zachovejme ráz koupaliště, který návštěvníci oceňují a kvůli kterému na koupaliště jezdí i ze vzdálenějších míst. Ale to snad nevylučuje vybudování moderní vodní plochy s využitím v současnosti dostupných materiálů a prvků,“ dodal.

Naráz nebo postupně?

Do dění o dvorském koupališti se aktivně zapojuje Jiří Jaroš z občanské inciativy Tyršův plavecký klub. „Tyršovo koupaliště je hodnotný, a hlavně obrovský areál. Je třeba k němu podle toho přistupovat. Jeho autor Josef Kumpán byl zahradním architektem na úrovni Františka Thomayera, světová třída. Je třeba nebát se dělat změny postupně, a ne pomocí jedné velké rekonstrukce. To u nás často neumíme, protože rádi stříháme pásky. Je nutné spolupracovat s odborníky a veřejností. To jsme ostatně městu dva roky vysvětlovali a snad i díky tomu sešlo z toho, aby město realizovalo zastaralý a nekvalitní projekt a začalo se nad koupalištěm zamýšlet,“ upozornil Jaroš.

Dvůr Králové zapojil občany do diskuse o Tyršově koupališti. Co jim nejvíc vadí?

Navrhuje naplánovat a představit střednědobé projekty jako opravu hygienického zázemí u brouzdaliště a připravit dlouhodobý výhled, jehož součástí bude potřebná oprava rekreačního bazénu, obnova některých prvků, jako jsou startovní bloky či skokanský můstek, a návrh veřejností požadované klouzačky či tobogánu. „Areál je obrovský. Přesto velkou část roku zeje prázdnotou, a to je možná klíč k jeho úspěchu. Otevřít ho pro další aktivity. Město vlastní pozemky v jeho sousedství a nabízí se šance realizovat tu skutečně úspěšné a zároveň nenákladné projekty,“ uvedl Jiří Jaroš.

Stany i karavany

Město s využitím areálu počítá. Jedním z plánů je vybudování kempu pro stany i karavany. „Chystáme rozvojové prvky ve vnitřní i vnější část areálu. Patří mezi ně například skatepark s pumptrackem za oplocením areálu koupaliště v návaznosti na nynější plochy pro míčové hry. Sportoviště tak mohou být využitelné v delším časovém horizontu, nikoliv pouze v koupací sezoně. Navíc zázemí budoucího skateparku může obsloužit více záměrů. Další možností je vybudovat kemp pro klasické uživatele i karavanové specialisty. V návaznosti na protipovodňová opatření ve městě je možné před koupalištěm na Lipnickém potoce naplnit požadavky občanů ve Dvoře Králové volajících po přírodním koupání, a to formou vybudování rybníka,“ prozradil místostarosta Dvora Králové Jan Helbich (ANO) možné způsoby využití.

Dvůr Králové řeší, co provede s koupalištěm. Starý bazén je piha na kráse

Potvrzuje to starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím (ANO). „Využili bychom pozemky, které jsme koupili u koupaliště. Vybudování kempu směrem do luk je správná myšlenka. Hodil by se tam, dala by se tam udělat přírodní nádrž. Lidé do kempů jezdí, je to výborná místo a lokalita. Další pozemek si říká o rozšíření sportovních ploch na koupališti, nejodvážnější myšlenkou je krytá sportovní hala u koupaliště,“ naznačil starosta.

Podle Jarolíma by se hodily k výstavbě nových sportovišť pozemky, které město koupilo v areálu bývalé Tiby Zálabí. „Tam by mohly vyrůst nový zimní a letní stadion, pro které bychom hledali investora. Stávající letní stadion by měl do budoucna sloužit atletům a jako tréninkové hřiště fotbalistům. Hlavní fotbalové hřiště by mělo být jinde,“ řekl Jan Jarolím.

KOMENTÁŘ: Bez velkých investic se stav areálu nezlepší



Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové budí řadu let oprávněnou pozornost. Má svůj šarm, daný historickou hodnotou. K vodě tam chodí místní i přespolní, užívají si výjimečný areál. Zub času se ale do něj zavrtává čím dál viditelněji. Málokdo pochybuje o tom, že by si zasloužil opravit. Především rekreační bazén to potřebuje více než akutně. Jinak hrozí, že z něj kvůli havarijnímu stavu brzy zbyde obrovské betonové torzo. Největší diskuse se vedou o tom, jak sladit rekonstrukci tak, aby koupaliště z jedné strany neztratilo svoje historické kouzlo, ale zároveň aby dostalo modernější šmrnc. Do hry by se měli vložit architekti. Času už uplavalo hodně, proto by město nemělo ztrácet další čas. Lidé, kteří povedou Dvůr Králové v dalším volebním období, by měli jasně určit, jestli bude rekonstrukce Tyršova koupaliště jednou z hlavních priorit a podle toho do ní začít investovat. Jinak se bude na hezké časy na dvorské plovárně jen vzpomínat.

ANKETA lídrů kandidujících sdružení: Koupaliště je perla města, obnovu ať řeší architekti

Rekonstrukce Tyršova koupaliště je nutná, měla by však probíhat s ohledem na jeho historickou hodnotu, svěřit by se měla do rukou architektů. Na tom se shodují lídři kandidujících stran a sdružení před komunálními volbami.

Dušan Kubica (Sportovci pro Dvůr): "Tyršovo koupaliště patří k perlám města, proto bychom se tak k němu měli chovat. Jeho stávající stav vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Citlivá revitalizace celého areálu patří k prioritám našeho programu. Rozloha nabízí velké možnosti pro další rozvoj s možností využití i mimo letní sezonu. Vzhledem k historické hodnotě koupaliště bychom rádi uspořádali architektonickou soutěž. Základem by měla být veřejná diskuse s uživateli areálu a její zapojení do plánovacích procesů. Vedle stávajícího využití bychom si zde dovedli představit i možnosti pro ubytování, wellness i další sportoviště."

Dana Bohutínská (ODS): "Tyršovo koupaliště je nejen pro Dvoráky srdeční záležitost. Areál volá po revitalizaci spoustu let, rekreační bazén již dávno nesplňuje hygienické požadavky, v žalostném stavu je budova restaurace, taktéž sociální zázemí u dětského bazénku, kde je navíc i nevyhovující dlažba a dochází zde často k úrazům. Podle mého názoru bychom si měli nechat zpracovat kvalitní architektonickou studii na revitalizaci celého území. Prioritou by měl být určitě rekreační bazén, kterému každý rok hrozí uzavření z hygienických důvodů. Město mělo připravený projekt rekonstrukce rekreačního bazénu, avšak ten do rázu koupaliště vůbec nezapadal, jednalo se o nerezovou vanu, která by délku bazénu zkrátila na 33 metrů ze současných 50. Občanská iniciativa Tyršův plavecký klub vyvinula aktivitu na záchranu rázu areálu, připravila workshop za velké účasti místních. Na to loni navázalo město dotazníkovým šetřením. Bohužel se od té doby nestalo vůbec nic."

Linda Harwot (DKoalice): "Tyršovo koupaliště je prvorepublikový klenot Dvora Králové nad Labem, který si dlouhodobě zaslouží obnovu a rozvoj. Pokud jde o velká sportoviště ve Dvoře, je spolu se zimním stadionem na horních příčkách současných priorit. Podporujeme následující postup: Je třeba si připomenout, jaký měl areál vzhled a funkce v minulosti, při svém založení. Musíme vyhodnotit, které z historických prvků mají perspektivu být přínosem i v dnešní době, a proto si zaslouží zachovat. S širokou veřejností potřebujeme prodiskutovat, jaké moderní prvky a využití areálu si občané přejí v současnosti. Město musí pověřit zkušeného architekta vypracováním koncepce rozvoje koupaliště ve spolupráci s dotčenými městskými institucemi a poté návrh představit veřejnosti. Teprve s tímto široce přijatým návrhem lze další postup rozdělit na jednotlivé fáze realizace podle stupně důležitosti. Areál se tedy bude opravovat postupně, ale každý zásah bude mít hlubší smysl a zapadne do celkového obrazu, začneme příští rok. Postupně tak dospějeme k modernímu areálu s prvorepublikovým kouzlem, na který budeme moct být opět hrdí."

Ota Černý (Piráti): "Areál by si obecně určitě zasloužil více pozornosti i investic. K tomu je však potřeba vypracovat koncepci revitalizace celého koupaliště, která by řešila kompletní obnovu v dlouhodobějším časovém horizontu (10-15 let) a zároveň respektovala jeho význam nejen pro občany, ale i turisty a celý region. Taková koncepce měla zajistit, aby celková revitalizace byla vkusná, funkční a měla by moderně navazovat na prvorepublikovou linku, kterou zde máme. Když se tohle povede, tak budeme mít konečně areál, na který budeme moc být oprávněně hrdí. Hlavně se pro návštěvníky celkově zlepší kvalita celého areálu, které je v současné době nahodile udržované ve všech ohledech a rozhodně není využíván jeho skutečný potenciál."

