Pětadvacetiletý Daniel Buranda a desetiletá Mariana Janků vyhráli v pořadí 15. ročník mezinárodní talentové soutěže Česko zpívá. Při sobotním finále oslnili odbornou porotu, ve které zasedli například saxofonista a klarinetista Felix Slováček nebo zpěvačky Kamila Nývltová a Michaela Nosková.

Daniel Buranda ze slovenské Bytče zvítězil ve věkové kategorii 15 až 26 let. Při galavečeru v trutnovském Uffu zazpíval písně Seš ta nej z muzikálu Děj se co děj (v originále Anything Goes) a It´s My Time z Eurovize 2009. „Jsou odlišné, takže jsem se mohl ukázat ve více polohách,“ vysvětlil volbu skladeb. V konkurenci dalších sedmi finalistů ho nikdo nepředčil. „Stále nemůžu uvěřit tomu, že jsem vyhrál. Je to nezapomenutelný večer a další meta v mém životě. Moc to pro mě znamená,“ prohlásil bezprostředně po vyhlášení výsledků.

Mariana Janků z Pardubic vyhrála kategorii 9 až 14 let. Ve finále zazpívala dvě skladby - Pasu, pasu písničky a Pátá. „První je má nejoblíbenější, prožívám ji nejvíc ze všech. Druhou mi vybrala babička,“ upřesnila. I přes úvodní nervozitu ale známé hity zazpívala perfektně. „Měla jsem velkou trému, netušila jsem, že bych mohla vyhrát. Překvapilo mě to,“ uvedla krátce po oznámení výsledků. Zpívání se věnuje od sedmi let, chodí do pardubické Základní umělecké školy. „Miluju zpívání, chci být zpěvačka,“ naznačila talentovaná dívenka.

Do proslulé mezinárodní soutěže se letos přihlásilo 365 mladých zpěváků. Do výběrového kola se jich dostalo 182, do semifinále 110 a do finálové části 16 - osm v obou kategoriích. Jejich úroveň označili porotci za mimořádně vysokou. „Ti zpěváci by klidně mohli přijít před orchestr a začít zpívat. Je to jen otázka toho, aby měli svůj repertoár,“ vysekl talentům poklonu Felix Slováček.

„Zejména ve starší kategorii byly rozdíly mezi finalisty minimální,“ všimla si další členka odborné poroty, patronka soutěže a zpěvačka Kamila Nývltová. Ocenila, že se do soutěže Česko zpívá hlásí stále více kluků. „Bylo to znát už loni, i letos se jich zúčastnilo víc, a velmi šikovných. Je to moc dobře,“ dodala. V porotě ještě zasedli další zpěváci, hudební manažeři a producenti. Například produkční Hudebního divadla Karlín v Praze Jan Křehla, muzikálová zpěvačka Michaela Gemrotová či hudební dramaturg Českého rozhlasu Tomáš Katschner.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY

Sólisté 9 až 14 let:

Pořadí podle odborné poroty: 1. Mariana Janků (Pardubice), 2. Jonáš Morávek, 3. Kateřina Mašková.

Cena diváků: Jonáš Morávek.

Cena VIP a mediální poroty: Jolana Mazlová.

Sólisté 15 až 26 let:

Pořadí podle odborné poroty: 1. Daniel Buranda (Bytča), 2. Daniela Gajdošová, 3. Petra Benediktiová.

Cena diváků: Adrian Carl Dolores.

Cena VIP a mediální poroty: Tereza Nová.

Buranda: Moc to pro mě znamená. Je to pro mne obrovská čest a radost, být v obklopení tolika talentů a odborné poroty. Na Slovensku takovou soutěž nemáme. Velmi jsem si to tady užil. Je to nezapomenutelný večer, stále nemůžu uvěřit tomu, že jsme vyhrál a mám sošku.

Dosavadní vítězové Česko zpívá:

2024 Dalibor Buranda, 25 let

2023 Kryštof Bína, Brno, 17 let

2022

2021

2020 Kristina Kůtková, Cheb, 17 let

2019

2018 Zuzana Banková, Prešov, 19 let

2017 Michaela Janáčová

2016 Kateřina Kolčavová

2015 Eliška Rezková

2014 Pavlína Lištiaková

2013 Luboš Pravda

2012 Pavel Špirka

2011 Andrea Hauerová.