David Koller je na poslední části turné k albu LP XXIII, za které získal Cenu Anděl v kategorii Sólový interpret. V rámci šňůry koncertů se v pátek 12. dubna zastaví v Trutnově. Od 20 hodin vystoupí v Uffu.

Koncert Davida Kollera | Video: Deník/Jana Vozárová

Novinkou na playlistu budou kromě písniček z alba LP XXIII a největších hitů i dlouho nehrané skladby z jeho debutového alba, které slaví třicet let od vydání. Vstupenky jsou v předprodeji v síti ticket.cz. To, že je David Koller se svojí kapelou před koncertním turné ve vrcholné formě, dokládá i nové video ke skladbě Nazí do kaktusů. Hudebníci ho natočili živě ve studiu v Mikulově.

Zdroj: Youtube

„Kromě novinek a největších hitů zahrajeme i písničky z mojí první sólovky. Během oslav ke třiceti letům desky Černý kočky mokrý žáby jsem si uvědomil, že stejné výročí má i toto album. A bylo by škoda si to nepřipomenout. Na koncertech z něj hrajeme jenom Chci zas v tobě spát a Na mě zapomeň. Takže některé skladby znovu oprášíme,“ říká David Koller.

Zatím poslední album Davida Kollera LP XXIII provázel loni zajímavý koncept vydání. Songy My se vám ozveme, Planeta bez paměti, Pouta, Vězenkyně, Není o čem a Spokojená vyšly jako singly, které zároveň doprovodily videoklipy. V den vydání alba, se objevil sedmý singl a klip Bodlák. Takový přístup umožňil posluchačům každou písničku pořádně „zažít“. Kollerova kapela pak postupně novinky zařazovala do koncertního repertoáru a dotáčela videa ke všem skladbám. Na nich se autorsky podíleli také hudebníci a textaři Jáchym Topol nebo Michal Ambrož.