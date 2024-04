„Bylo to jako z jiného světa, co se dělo potom, co jsme dostali Anděla. Připadalo nám to, jako když odpovídají slavní sportovci. Třeba Martina Sáblíková, že hned po závodě nestíhá odpovídat na esemesky. Nekecá. Zažili jsme, jaký to je. Vzpomněl jsem si na to,“ líčí Ondřej Šíma, kytarista kapely Exorcizphobia, která vydala české album roku.

„Reakcí bylo opravdu hodně. Smáli jsme se, že větší dosah měl na sociálních sítích jen příspěvek, když nám vykradli dodávku,“ dodává lídr a zakladatel kapely Tomáš Skořepa. „Nemám potřebu dělat, že jsem hroznej pankáč, a že mi na ceně nezáleží. Makáme a hrajeme hodně, bereme to jako příjemné ocenění naší hudby. Je dobré, aby lidi věděli, že existuje ještě něco jiného než mainstream,“ říká Tomáš Skořepa, který v rozhovoru pro Deník popsal oslavy na večírku v Praze mezi hudební smetánkou i hospodě v Trutnově, styl kapely, její krkolomný název, hraní na vlakovém nádraží, cesty za metalovými fanoušky na Balkán nebo důvody, proč nemají koncert v Trutnově.

Trutnovská kapela Exorcizphobia získala hudební cenu Anděl za album roku

Co se stalo s dodávkou?

Vykradli nám ji v Trutnově Na Záduší, jsou to asi dva roky. Byli jsme líní po koncertě vyndávat v noci nástroje a nechali jsme naplněnou dodávku přímo před domem. Zmizely zesilovač, kytary, basa.

Jak to dopadlo?

Jako zázrakem se nám všechno vrátilo. Věci se podařilo vypátrat a dostalo se k nám úplně všechno. Policie odvedla skvělou práci. Většinu věcí jsme dostali poměrně brzy, do tří týdnů, až na moji kytaru. Tu až po půl roce, někde putovala, měla svůj příběh. Dodávkou jezdíme pořád. Nabalíme věci a jedem. To je náš život rokenrolovej.

Když jsme si domlouvali rozhovor, doporučoval jste spíš kavárnu než vaši zkušebnu v Trutnově na vlakovém nádraží s tím, že je pro silnější žaludky. Mně ale přijde v pohodě.

Sdílíme ji ještě s dvěma trutnovskými kapelami Blitzkrieg Boyz a Člověk v plísni. Kluci sem včera naběhli a uklidili to tady. Chtělo by to ještě trošku vymést pavučiny.

Jinak to bývá horší?

To jo. Podstatně. Je to taková undergroundová zkušebna. Místnost vzájemně sdílíme a je to skvělé.

Jak jste v ní dlouho?

Přes deset let. Zakladatelé tohoto místa jsou kamarádi, kteří pracují v Anglii, jsou to rodáci z Trutnova. České dráhy nám vyšly úžasně vstříc, neplatíme nějak přehnaně velký nájem. Je to skvělé místo v industriální zóně, takže náš rámus nikomu nevadí. Navíc je to pořád blízko centra.

Jste hned u kolejí. Neruší vás vlaky? Nebo vy je?

Možná se rušíme navzájem. Když hrajeme, máme tady svého rámusu dost. Lidi ve vlaku to nijak neregistrují. Ve vedlejší budově je zubař, ale nikdy jsme neměli žádný konflikt, ba naopak. Třeba to zkrátí aspoň někomu čas v čekárně u zubaře.

Jak je to se jménem kapely? Proč má takový těžko vyslovitelný název?

Původní název kapely byl v roce 2005 Deathmarch. Ten už některé kapely měly. Nechtěli jsme mít stejný, takže tehdejší basák Honza Erben přišel s tímhle. Tenkrát se nás na to každý pořád ptal, co to znamená. Kdysi za tím byla nějaká myšlenka, vysvětlovali jsme to jako strach ze ztráty vlastní identity nebo autenticity. Ale teď už říkáme, že je to jenom prostě krkolomný název, který nikdo jiný nemá.

Zdroj: Youtube

Jak jste si užili vyhlášení cen Anděl?

Bylo to hodně nevšední. Byli jsme tam jak v Jiříkově vidění. Dalo by se říct, že to bylo až bizarní, úplně jiná sorta lidí, než se kterými se běžně setkáváme. Zajímavá zkušenost. Rozhodně. Když se podíváte kolem sebe u nás ve zkušebně, tak vám je jasné, že ten namydlený svět není úplně pro nás. Bylo to opravdu netypické, ale zajímavé.

Takže jste se cítili trošku nepatřičně v takové společnosti?

Rozhodně to není náš šálek kávy.

Ale cenu jste dostali, jak ji vnímáte?

Pro mě je to velké a příjemné zadostiučinění, že naše hudba vlastně někoho zajímá, že někdo ocenil to, co děláme. Může nás to teoreticky dostat do většího povědomí. Je to skvělá motivace.

Překvapilo vás, že jste uspěli ve veliké konkurenci v kategorii rockové album?

Určitě nás to překvapilo. Přitom my jsme se nikam nehlásili. Jak jsme vydali album, posílali jsme ho jen na recenze. Takže možná nás navrhl někdo z recenzentů.