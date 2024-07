Stezka byla slavnostně otevřena 2. července 2017. Tento týden tedy slaví své 7. narozeniny. Oslavu ve velkém stylu si mohou návštěvníci užít příznačně v neděli 7. 7. 2024 od 10 do 17 hodin. Mohou se těšit na velkolepou kaskadérskou show, akrobatické umění parkouristů, chybět nebudou dřevosochaři, děti se zase mohou těšit na program s pohádkovými postavami i maskoty Emila a Emilku. Vše pak doprovodí živý hudební doprovod.

„Více než 1 a půl miliónu návštěvníků a 7 let, to je důvod k pořádné oslavě. Každoročně hledáme něco nového, co nejen přiláká nové návštěvníky, ale dá důvod se vrátit i těm, kteří už u nás byli, protože zažijí opět něco nového. Nabízíme jim nejen vidět něco, s čím se běžně nesetkávají, ale také si to v řadě případů vyzkoušet na vlastní kůži. V rámci letošních oslav dají kaskadéři lidem možnost nahlédnout do tajů této atraktivní, ale současně nebezpečné profese, budou si moci vyzkoušet základní techniky parkouru, tedy překonávání překážek, a zjistit tak, co tento sport obnáší,“ popisuje akční část narozeninového programu Zdeněk Pop, šéf marketingu Stezky korunami stromů Krkonoše, a dodává: „Naším cílem je ovšem nejen zábava, ale také chceme vést děti k respektu k přírodě, proto vždy myslíme i na ně. Tentokrát jsme pro ně připravili kouzelný program s tématem „Pohádkové postavy“. Na stezce najdou 5 zábavných stanovišť, kde budou děti plnit různé úkoly. Připraveny jsou i atraktivní a zábavné soutěže, bublinková laboratoř, a chybět nebudou naši maskoti Emil a Emilka. Myslím, že i ti nejmenší, se mohou těšit na pořádnou narozeninovou party a každé dítě, které splní všechny úkoly dostane za vyplněnou kartičku na oslavu zmrzlinu.“

Nedělní slavnostní den je určen pro návštěvníky všech věkových kategorií a nabídne nepřeberné množství aktivit a příležitostí ke kontaktu s přírodou. Celodenní kaskadérská show v tomto pojetí u nás nemá obdoby. Kaskadéry doplní parkouristé, kteří předvedou fascinující ukázky akrobatického umění a triky, při kterých se doslova vzpírají gravitaci. A pokud si budou chtít návštěvníci parkour sami vyzkoušet, po celý den budou probíhat workshopy, kde je profesionálové naučí základní techniky tohoto adrenalinového sportu. Dalším lákadlem jsou oblíbení dřevosochaři, kteří budou opět vdechovat život kusům dřeva a rozšiřovat sbírku soch v areálu Stezky. Celý den bude provázet živý hudební doprovod, který dodá oslavám tu správnou atmosféru. A chybět nebude ani narozeninový dort, který organizátoři slavnostně rozkrojí a podělí se o něj s návštěvníky.

Narozeninový program začíná 7. července v 10:00 a bude probíhat až do 17:00.