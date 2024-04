Významného zahraničního interpreta uvede letošní sezóna KPH ve Dvoře Králové. Rakouský tenorista a sólista Vídeňské státní opery Jörg Schneider bude hostem Královédvorského chrámového sboru, se kterým také kromě sólových skladeb společně zazpívá na koncertu 18. dubna 2024 od 19:00 hodin. Na varhany ho doprovodí sbormistr tohoto sboru Vít Havlíček.

Sólista Vídeňské státní opery zazpívá s Královédvorským chrámovým sborem | Foto: Archiv

Rakouský tenorista Jörg Schneider je od roku 2017 členem Vídeňské státní opery. Předtím byl deset let členem souboru vídeňské Volksoper. Své první hudební vzdělání získal u Vídeňského chlapeckého sboru. V letech 1997 – 2000 byl členem souboru v Deutsche Oper am Rhein. Vystoupil v Římě, Veroně, Bruselu, Barceloně, Drážďanech, Berlíně, Florencii. Další vystoupení ho zavedla do milánské La Scaly, na Salcburský festival, do Stuttgartu, Turína, Curychu, Madridu, Baden-Badenu a Hong Kongu. Od ledna 2016 je ředitelem koncertního cyklu „Přátelé operety“ v St. Pöltenu. Od září téhož roku vyučuje sólový zpěv na Prayner Konservatorium ve Vídni.

Ve Dvoře Králové zazpívá na společném koncertu s Královédvorským chrámovým sborem. Na programu bude Ave Maria F. Schuberta, Ombra mai fu z opery Xerxes G. F. Händela, ale také vybrané části z děl jako například Requiem nebo Korunovační mše W. A. Mozarta.

