Mozart měl basetový roh v oblibě a najdeme ho například i v jeho Requiem. Má také originální kompozice pro tento nástroj, mezi něž patří Terzetta KV 439b. Na koncertu v Kuksu zazní první a třetí z nich. Na závěr tohoto večera je připraven výběr dobových úprav z opery Kouzelná flétna.

Lotz Trio je mezinárodní formace pojmenovaná po fenomenálním nástrojáři Theodoru Lotzovi (1746–1792), který se proslavil zdokonalením basetového rohu. Na kopiích jeho historických basetových rohů tento soubor pravidelně uvádí díla Mozarta, jeho současníků i soudobých skladatelů. Lotz Trio má na svém kontě řadu nahrávek a vystoupilo na předních pódiích jako The Metropolitan Museum of Art v New Yorku, Early Music Festival ve Stockholmu, Musikinstrumentenmuseum v Berlíně, Koncertkirken v Kodani, Sigurjón Ólafsson Museum v Reykjavíku, Schloss Mirabell v Salzburgu, Svatováclavský hudební festival v Ostravě a dalších. Trio hraje ve složení: Róbert Šebesta – basetový roh I., umělecký vedoucí, Ronald Šebesta – basetový roh II., Igor Františák – basetový roh III.

Následující koncert festivalu 20. července 2024 nabídne sólistu Deutsche Oper am Rhein v Düsseldorfu Romana Hozu. Spolu s tímto barytonistou zahraje varhaník Lukáš Dvořák, čerstvý vítěz mezinárodní varhanní soutěže J. Kř. Vaňhala a varhaník na pražském Vyšehradě.

Festival pořádá Královédvorský chrámový sbor z.s. spolu se správou hospitálu Kuks. Finančně jej podpořilo Ministerstvo kultury, Státní fond kultury, Královéhradecký kraj a město Dvůr Králové nad Labem. Rezervace vstupenek je možná prostřednictvím mailu rezervace@hudebniletokuks.cz. Více informací naleznete na www.hudebniletokuks.cz.