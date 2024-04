Jazz World Photo

Kdy: pátek 19. dubna od 19 hodin

Kde: Galerie města Trutnova, Kino Vesmír, UFFO

Proč přijít: Světová elita jazzových fotografů bude o předposledním dubnovém víkendu upínat zraky do Trutnova. Po jedenácté zde budou vyhlášeny výsledky prestižní soutěže JAZZ WORLD PHOTO, předány ceny prvním třem vítězům a také se premiérově otevře nová výstava třiceti nejlepších prací soutěže Jazz World Photo 2024.

Klavírní recitál Adama Stráňavského

Kdy: neděle 21. dubna od 19:00

Kde: Síň Bohuslava Martinů, Trutnov

Proč přijít: Druhý koncertní večer z cyklu Z hvězdiček rostou hvězdy se ponese v duchu klavírních tónů a skladeb S. Prokofjeva či M. Weinberga. Vynikající slovenský klavírista a laureát mnoha domácích i zahraničních soutěží Adam Stráňavský v Trutnově nevystupuje poprvé. Pravidelní návštěvníci trutnovských koncertů si jej mohou pamatovat z klavírního večera "pro nevyléčitelné romantiky". Jaké skladby si pro nás připravil tentokrát si přijďte poslechnout do Koncertní síně Bohuslava Martinů netradičně v neděli, avšak opět od sedmi hodin večer.

Jazzinec 2024 – Festivalové finále

Kdy: sobota 20. dubna od 20:00

Kde: UFFO Trutnov

Vstup: 490 a 590 Kč

Proč přijít: Vyvrcholení jazzincové akce v podání světových i českých interpretů z top jazzové scény, jehož součástí bude i ceremony – předání cen vítězům 11. ročníku prestižní soutěže Jazz World Photo.

Jičínsko

Čarodějnický food festival

Kdy: sobota 20. dubna od 11:00

Kdy: Zámek Dětenice

Vstup: 150 korun, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Velký čarodějnický program pro dospělé i děti. Těšit se můžete na sabat, inkvizici, lynčování, upálení čarodějnic, rytířské souboje, vystoupení sokolníků či fakíra, tanečnice, středověkou kapelu a spoustu dalšího. A k jídlu ochutnáte vše možné, od opečeného čuníka, po chobotnice, ústřice, burgery, gulášek či domácí koláčky.

Otevírání turistické sezony a Festival regionálních produktů

Kdy: sobota 20. dubna od 10:00

Kde: Smetanovy sady Hořice

Proč přijít: Nač se těšit? Na jarmark regionálních produktů Podkrkonoší, stánky s Regionální potravinou s ochutnávkou oceněných produktů, soutěže, workshop a zábavu pro děti i dospělé, vystoupení skupiny EKG Blue a divadelní představení souboru Futeř Vlkánov.

Den Země

Kdy: sobota 20. dubna

Kde: Lesní klub Lišákovo doupě Hořice

Proč přijít: Celosvětová akce na podporu a propagaci ekologie, která proběhne od 11 do 17 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout a vyzkoušet zázemí klubu (jurta, herní prvky v zahradě…) a seznámit se s jeho fungováním. Budou připraveny dílny pro děti a chybět nebude ani bohaté občerstvení, třeba fazolový guláš, káva a dorty. Od 14 hodin divadelní představení pro děti - Tři medvědi a drzá Máša - Loutky bez hranic.

Léto na molu

Kdy: pátek 19. dubna od 19:00

Kde: K-klub-středisko volného času, Jičín

Vstup: 90 korun

Proč přijít: Přijďte objevit nejnovější kolekci Jany Horáčkové, která spojuje českou tradici, moderní design a vášeň pro módu. Každý kousek této exkluzivní kolekce nese nejen pečlivě zpracované detaily, ale také příběh o lásce k šití, odvaze a umělecké originalitě.

Turistický pochod O Žižkův štít – Memoriál J. Krejcara

Kdy: sobota 19. dubna od 6:30

Kde: Sportovní hala Hořice

Proč přijít: KČT Hořice pořádá 50. ročník turistického pochodu O Žižkův štít. Letos poprvé se pochod opře o spolupráci s Městem Hořice až do takové míry, že ve vedlejších Smetanový sadech proběhne symbolické Turistické otevírání sezony. Navštivte i jeho kulturní program, jakmile dorazíte z pochodu!

Náchodsko

České vize - krajské kolo

Kdy: sobota 20. dubna od 18:00

Kde: Kino Luník, Červený Kostelec

Proč přijít: Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 18 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem a nominačním systémem prostřednictvím partnerských přehlídek. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na celostátní přehlídku.

24. Memoriál Zdeňka Bořka

Kdy: sobota 20. dubna od 10:00 pro veřejnost

Kde: Restaurace na Bohdašíně

Proč přijít: Modelářská veřejná soutěž, s výstavou modelů. KPM Hradec Králové zde ve spolupráci s leteckým dnem Legendy Nebes udělí dvě ceny v seniorech za modely průzkumných a pozorovacích letounů - měřítko 1/48 a 1/72.

Co zajímavého roste v Adršpašsko-teplických skalách

Kdy: pátek 19. dubna od 17:00

Kdy: Zámek Adršpach

Vstup: 50 korun

Proč přijít: O květeně a vegetaci národní přírodní rezervace bude přednášet botanička Naděžda Gutzerová.

Simulátor žurnalistiky - jak na sociální sítě a krátká videa

Kdy: pátek 19. dubna od 15:00

Kde: Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

Proč přijít: Ať už děláme sousedskou slavnost, festival, divadlo nebo party, nechceme, abychom byli jediní, kdo na ni dorazí. Proto je potřeba dát o tom vědět ostatním a to se v dnešní době neobejde bez Facebooku a Instagramu. Přestože je většina z nás pravidelně používá, předpokladem dobré propagace je vědět, co právě na sítích funguje. Přijďte prohloubit své znalosti, procvičit dovednosti v propagaci na sociálních sítích a naučit se točit krátká videa! Během workshopu se seznámíte s aktuálními trendy, tvorbou obsahu a základy nastavení reklamních kampaní. Shrneme si základní principy, co (ne)funguje, ukážeme si různé nástroje, vyzkoušíme pár praktických věcí a budeme diskutovat o tom, jak to dělat tak, aby to bavilo jak vás, tak vaše fanoušky.

Ondřej Havelka a Melody Makers

Kdy: sobota 20. dubna od 19:00

Kde: Jiráskovo divadlo Hronov

Proč přijít: Obdobím nylonového věku nazval Josef Škvorecký první tři poválečná léta (1945-48). Ta byla dobou největšího rozkvětu českého swingu. Není tedy divu, že na Josefa Škvoreckého myslel i Ondřej Havelka, když se svými Melody Makers vydával v roce 2021 album nazvané Swing nylonového věku, kde v bookletu nechybí ani zmínka o náchodském swing-bandu, který je líčen jako vrchol drzosti, když si v období protektorátu troufl hrát americkou hudbu. „Tihle kluci interpretovali proslulý kus St. Louis Blues pod názvem Píseň o Řešetově Lhotě. Začínalo to takhle: Řešetova Lhota je domov můj. Odejdu tam k svým rodným árijcům."

Transformers show

Kdy: sobota 20. dubna od 10:00

Kde: Kino 70 Nové Město nad Metují

Proč přijít: Realističtí roboti Transformers jako z filmového plátna jedou do vašeho města! Hrdinové, kteří doslova ožívají! A vaše děti z nich budou unešené! Jsou jediní v ČR a měří neuvěřitelných 2,9m, mluví, při show střílí z obřího kouřového kanonu a to není všechno! Po tom, co předvedou velkolepou podívanou na pódiu se s každým dítětem osobně setkají a vyfotí. Vaše děti budou tak nadšené, že pro ně budete nejlepší rodič na světě a na tohle rodinné odpoledne budete ještě 3 dny potom společně vzpomínat.

Přednášky o divadlech na náchodském zámku

Kdy: sobota 20. dubna od 11 a 16 hodin

Kde: Státní zámek Náchod

Za kolik: 60 korun

Proč přijít: Přednáška se bude věnovat dvěma divadelním prostorům na zámku v Náchodě z 18. a 19. století. Během přednášky se dozvíte, jak obě divadla vypadala, co se v nich hrálo, ale i proč má smysl o nich mluvit, přestože se do současnosti nezachovala. Na závěr budete mít unikátní možnost navštívit půdní prostory s dochovanými pozůstatky staršího divadla.

Jarní zahradní trh

Kdy: sobota 20. dubna od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Zahradní kavárna Trees, Červený Kostelec

Proč přijít: Nenechte si ujít krásný den v rozkvetlé zahradě se spoustou trhovců, muzikou, malováním, železnobrodskou sklářkou a ARTzónou pro děti. Následuje od 18 do 20 hodin koncert kytaristy Alexandre GLIZE. Rezervace vstupenek na tel. čísle 736 480 484. Vstupné 200 korun.

Zámecké hodiny

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 hodin

Kde: zámek v Novém Městě nad Metují

Za kolik: jednotné vstupné 250 korun osoba

Proč přijít: Vydejte se na zámek na nevšední tematické prohlídky a s odborným výkladem hodináře Karla Nývlta navštívíte nejen 1. patro zámku, ale také vystoupáte až k věžním hodinám. Začátky prohlídek jsou vždy v 10, 12 a 14 hodin a kapacita prohlídek je omezená na maximálně deset osob. Doporučuje se rezervace prohlídky na tel.: 491 470 523 nebo e-mailu: pokladna@zameknm.cz

Vstupenky budou slosovatelné a výherce obdrží stylové náramkové hodinky s vygravírovaným erbem rodiny Bartoň - Dobenín.

Svatojiřská pouť

Kdy: sobota 20. dubna od 10.00 do 18.00 hodin

Kde: Kostel svaté Barbory, Otovice

Proč přijít: Vydejte se na Svatojiřskou pouť z Otovic do Martínkovic.

Program:

PÁTEK 19. 4.

Poutnický předprogram

~ 7:30 Úklid poutnické stezky se závěrečným opékáním Na Písku, sraz na Mírovém náměstí v Broumově

~ 17:00 – 19:00 Sousedská beseda s Hannelore Erber a Dagmar Heeg, Městská knihovna v Broumově

SOBOTA 20. 4.

Svatojiřská pouť z Otovic do Martínkovic

~ 9:00 - 10:00 Návštěva muzea starožitností s komentovaným výkladem pana Štěpána (Otovice 204)

~ 10:00 Shromáždění poutníků a poutnic u kostela sv. Barbory v Otovicích, procesí od kostela ke kostelu

~ 11:30 Komentovaná prohlídka kostela sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích

~ 12:00 Mše svatá v kostele sv. Jiří a sv. Martina s hudebním doprovodem

~ 12:00 – 14:00 Tvůrčí dílny na faře Hoprich, občerstvení a zelená sousedská výměna.