Odemykání terapeutické zahrady

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: Vrchlabí

Proč přijít: Přijďte v sobotu odpoledne odemknout novou sezónu na terapeutické zahradě ve Vrchlabí. Společně se potkáte a ozdobíte bohyni jara Vesnu, vyměníte semínka a sazenice, poslechnete dobrou hudbu a následně uvidíte, jak pracuje služba sociální rehabilitace SPIRÁLA.

Majáles 2024

Kdy: pátek 26. dubna od 10 hodin

Kde: Krkonošské gymnázium Hostinné

Proč přijít: Přijďte si užit Hostinský Majáles 2024! Rodiče, prarodiče, kamarádi i široká veřejnost jsou srdečně zváni. K tanci a poslechu zahraje školní kapela UŽband.

Podívejte se i na pozvánky v okolních regionech!

Náchodsko



Den Země v Babiččině údolí a Ratibořické ovčácké slavnosti

Kdy: 27. dubna od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Ratibořice - Babiččino Údolí

Za kolik: vstupné 50 korun, děti od 6 let 20 korun, do 6 let zdarma

Proč přijít: Přijďte si užít sobotu do Ratibořic. Čeká nás ukázka pastvy ovcí, práce ovčáckého psa a stříhání ovcí, přehlídka plemen ovcí, předvedení ručního zpracování vlny, ochutnávka ovčí a kozích sýrů a dalších specialit, tvořivé dílny pro děti, stánkový prodej rukodělných předmětů, vystoupení skupiny Klapeto a mnoho dalšího. Akce se koná za každého počasí.



NOVO EXPO + inovace 2024

Kdy: od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna

Kde: Zámek Nové Město nad Metují

Za kolik: vstupné za osobu 100 korun, rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti do 12 let) 350 korun

Proč přijít: Od pátku do neděle se bude na zámku konat akce „NOVO EXPO + inovace 2024“. Jedná se o první regionální veletrh svého druhu. Důraz bude kladen zejména na oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale také na kulturně kreativní průmysl, udržitelnost a ekologii. Popularizačně-naučná expozice nabídne vhled do modernizace a pokroku napříč specializacemi kraje, které bude možné pohodlně spatřit na jednom místě. Tato unikátní událost bude zaměřena na širokou veřejnost, proto je pokryta aktéry z celého znalostního řetězce od škol, přes univerzity a výzkumné organizace, až po inovační firmy. Vše je proloženo interaktivní zábavou, ochutnávkami, soutěžemi nebo otevřeným hlasováním o rozvoji ideálního místa pro život tzv. „Trhy budoucnosti“. Popularizačně-naučná expozice je postavena na kvalitně stráveném volném čase dětem i dospělým, školákům i školačkám, nerdům i objevitelkám. Zkrátka všem, kdo mají v životě chuť se inspirovat a růst.

Více informací na webu: https://novoexpo.dodna-party.cz/#vstupenky

Během otvírací doby zámku můžete navštívit první prohlídkový okruh „Zámecké interiéry“ a prodejnu suvenýrů Ateliéru Jaňule.

Vstup na nádvoří, věž Máselnici a do horní části zámecké zahrady bude umožněn pouze návštěvníkům akce NOVO EXPO + inovace 2024 za samostatné vstupné.

Spodní část zámecké zahrady bude v tyto dny nepřístupná.

44. ročník Pochodu okolo Jaroměře

Kdy: v sobotu 27. dubna

Kde: Jaroměř a okolí

Za kolik: startovné 50 korun

Proč přijít: Pochod okolo Jaroměře pořádá v sobotu 27. dubna 2024 zdejší sokolská jednota. Sraz je u sokolovny, kde se bude mezi 7. a 9. hodinou startovat (pro 50 km už od 6 hodin). Cíl je opět u tělocvičny do 15 hodin, pro trasu 50 km do 18 hodin. I letos budou přichystané trasy pěšmo i kolmo. V rámci startovného dostanete mapu, špekáček k opečení a diplom za zdárné zvládnutí trasy. Možnost ubytování v tělocvičně Sokola Jaroměř ve vlastním spacáku po předchozí domluvě na telefonu 491 815 282, nebo 727 856 834.

PO PĚŠÍCH TRASÁCH

8 km: Jaroměř – Josefov promenáda – Jaroměř

14 km: Jaroměř – Rasošky – Smržov – Josefov – Jaroměř

18 km: Jaroměř – Rasošky – Smržov – N. Ples – Josefov – Jaroměř

35 km: Jaroměř – Smiřice – Skalice – Bukovina – Smržov –

Lejšovka – Jasenná – Šestajovice – Josefov – Jaroměř

50 km: Jaroměř – Smiřice – Skalice – Černilov – Smržov –

Lejšovka – Jasenná – Roztoky – Šestajovice – Josefov –

Jaroměř

CYKLOTRASY

25 km: Jaroměř – Josefov – Smržov – N. Ples – St. Ples – Josefov – Jaroměř

40 km: Jaroměř – Smiřice – Lochenice (po C2) – Skalice – Čibuz – Smržov –

Libřice – N. Ples – St. Ples – Josefov – Jaroměř

60 km: Jaroměř – Libřice (viz. C40 km) – Rohenice – Slavětín – Osíček – Dolsko

– Městec – Volovka – Rychnovek – Josefov – Jaroměř

Brány města dokořán

Kdy: sobota 27. dubna

Kde: Nové Město nad Metují

Proč přijít: Tradiční akce na Husově náměstí ve spolupráci s novoměstskými spolky a školami.

Program

10:00 – ZUŠ B. Smetany (orchestr + taneční obor)

10:45 – 11:00 – Stepík Nové Město nad Metují

11:00 – 11:30 – ukázka cvičení Yoga s dětmi – MC Na zámečku

12:00 – 13:00 – Amálka nemá ruku - mladá hudební kapela z Broumova

13:30 – 14:30 – BROADWAY, HERE I COME – Třebechovičtí muzikáloví zpěváci

14:30 vystoupení DDM Stonožka

14:45 Stepík Nové Město nad Metují

15.30 – 16:30 - My vám taky – kapela složená ze žáků ZUŠ Opočno

17:00 – 18:00 – Alchymie – post-folková kapela

Husovo náměstí - doplňkový program

Prezentace novoměstských spolků a škol

Výstava auto-moto veteránů

Pouťové atrakce a herní aktivity pro děti

Stánkový prodej - trhy

Prezentace Ammann s.r.o.

Kramářské vyprávění - Nodivse - 11.00, 13:00 a 15:00 - farní zahrada

Novoměstský zámek

NOVO EXPO +inovace 2024

Čarodějnický den na farmě

Kdy: sobota 27. dubna v 10.00 hodin

Kde: Farma Wenet, Broumov

Proč přijít: Čeká na vás den plný kouzlení, kování s kováři, veselé malování, možnost opékaní buřtů, dobré kafíčko a mnoho dalšího. A také se budou vybírat jména pro lamátka.

Bleší trhy

Kdy: sobota 27. dubna

Kde: Jaroměř

Za kolik: vstupné se neplatí

Proč přijít: Spolek Pronáměstí opět zve prodejce a kupující na oblíbené Bleší trhy, které se konají 27. dubna od 8 do 11 hodin na Velkém podloubí náměstí v Jaroměři. Prodat, koupit a vyměnit zde můžete věci, které se již běžně nevidí a navíc za velmi příznivé ceny. Prodat můžete to, co doma již nepotřebujete, ale jinému se může hodit a udělat radost. Smlouvání je povolené, prodejní místo a parkování je zdarma. Tentokrát zde najdete i nabídku zboží zcela zdarma, nebo za cenu dle vašeho uvážení.

Jičínsko



Po stopách Karla Krause

Kdy: pátek a sobota, 26.-27. dubna

Kde: Jičín

Proč přijít: Při příležitosti letošního 150. výročí narození Karla Krause jsou připraveny dvě komentované prohlídky, kde bude přiblížen život tohoto výjimečného literáta a jičínského rodáka. Sraz bude u pamětní desky Karla Krause na rohu jeho rodného domu, Fortna 43. Zde návštěvníci nahlédnou do prostor domu, dozví se o Krausově rodině a jejích podnikatelských aktivitách. ale také o Krausově osobním a pracovním životě. V rámci prohlídky je možné navštívit i stálou expozici židovských spisovatelů v židovské škole.

Jarní swap v Konvičce

Kdy: sobota 27. dubna od 9 hodin

Kde: Sportovní hala Hořice

Proč přijít: Nenechte si ujít jarní swap, provětrejte šatníky a vyberte si něco pro sebe.. Bezpeněžní bazar oblečení, hraček, obuvi a věcí do domácnosti je tu. Příspěvek na chod centra 50 Kč.

Pohodový výlet v okolí Sobotky

Kdy: sobota 27. dubna od 9:30

Kde: okolí Sobotky

Proč přijít: Sraz na náměstí u kašny. Pohodový 8 - 10 km výlet v okolí Sobotky. Z náměstí nejprve krátké zastavení v kostele sv. Maří Magdaleny, následuje procházka starou Sobotkou na Humprecht (nově zrekonstruovaný po několika letech), zde prohlídka. Odtud po převážně travnatých cestách na Kost, kolem Bílého rybníka Prokopským údolím do Libošovic, kde bude v restauraci Český ráj oběd (zhruba ve 14.00 hod). Zpět přes Nepřívěc do Sobotky. Předpokládaný návrat kolem 16.30 hod.

Návštěva - Eva a Václav Hudečkovi

Kdy: pátek 26. dubna od 18 hodin

Kde: Městský úřad Lázně Bělohrad

Proč přijít: Představení autorské knihy Veselice, beseda a hudební překvapení manžela Václava Hudečka a moderátora Rostislava Tvrdíka.

O Lhoteckou cihlu

Kdy: sobota 27. dubna od 7:30

Kde: Šárovcova Lhota

Proč přijít: Zveme vás na jednoúsekový závod v disciplínách TFA, který se uskuteční v kulisách nádherné technické památky - v kruhové historické cihelně. Při tomto jedinečném zážitku nebudete ochuzeni ani o klasické TFA překážky jako je figurína, hammerbox, nebo výstup po schodech. Navíc si budete moci v rámci závodu prohlédnout celý areál cihelny.

Den Země

Kdy: 27. dubna od 13.00 do 18.00

Kde: Hvězdárna v Jičíně

Za kolik: Den Země 150 korun dospělí, koncert 200 korun, vstup na obě akce celkem 280 korun

Proč přijít: Zážitkové odpoledne pro rodiny i jednotlivce každého věku. Od 13 do 18 hodin vás čeká například květinový swap - udělejte si jarní očistu parapetů a přivezte kytičky, na které již doma nemáte čas nebo místo. Třeba udělají radost někomu jinému. Mohou být i bez truhlíků a květináčů. Vaše děti se vám krapet vybarví malováním na obličej.

Pokud se vám zalíbí něco v bazárku, můžete si klidně odvézt zajímavý kousek - třeba astronomickou knihu. Koncert potrvá od 18:30 do 22:00 hodin a uskuteční se na střeše hvězdárny. Vystoupí kapely: Tcheichan, Wooden shipsWooden ships a Střechy legality.