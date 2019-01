Královéhradecko - Zima se přihlásila o slovo. Všechny okresy se hned po brzkém ránu ponořily pod "bílou peřinu".

Středa



19.14: Podle posledních informací musely technické služby pouliční osvětlení třikrát nahazovat. V úvahu připadají dvě příčiny: buď problém u ČEZu nebo ve fotobuňkách, které se mohly vlivem počasí vyzkratovat. Pracovníci budou v hledání jasné příčiny pokračovat ve čtvrtek.

18.26: Rušno je u rušné křižovatky Mileta v Hradci Kralové. Autobus MHD tam skončil na louce. Aktuálně situaci řeši hasiči.

18.14: Některé části Hradce Králové se ponořily do tmy. Sněhová nadílka nekomplikuje situaci jen na silnicích, ale i na veřejném osvětlení. Podle technických služeb se jedná o aktuální celoplošný problém v krajské metropoli. Stále se hledá přesná příčina výpadků.

16.51: Nárazový vítr a sněhové jazyky na silnicích způsobily ve středu 4. ledna řadu dopravních komplikací v celém kraji. Profesionální, dobrovolní i podnikoví hasiči z Královéhradeckého kraje do 13. hodiny zasahovali u více než dvaceti událostí v souvislosti s nepříznivým počasím. Ve většině případů pomáhali řidičům osobních a nákladních vozidel, kteří sjeli se svými vozidly mimo komunikaci. U Ostroměře na Jičínsku narazil osobní vlak do stromu. Hasiči museli evakuovat cestující z vlaku.

14:35 V Peci pod Sněžkou se k vytrvalému sněžení přidal vítr, spustila se pořádná vánice, cesty vyhrnují bagry. Také v Horním Maršově se pečlivě maká, hned od brzkých ranních hodin. „Chlapy jsem budil o půl třetí, od tří jezdí. Myslím, že to zvládáme dobře," řekl Deníku Libor Janda, technik Obecního úřadu v Horním Maršově.

Pořádnou sněhovou nálož si užívali ve Svobodě nad Úpou. „Táta si vede záznamy, ale tolik sněhu najednou tady nebylo minimálně pět let. Je to 30-35 čísel," odhadoval během odhazování sněhu Martin Hedvičák. „Pro hory, přírodu i návštěvníky Krkonoš to je dobře, aspoň zažijí opravdovou zimu," dodal.

10:56 Boží dopuštění. Bílá tma. Šílenost. Těmito slovy pojmenovávali řidiči podmínky, které dnes ráno vládly na silnici mezi Broumovem a Božanovem na Náchodsku. „To se nedá, fakt není vidět na krok. Rozvezl jsem Křinice, tam jsem sice zapadl, ale traktor mě za půl hodiny vytáhl. Dál na Martínkovice a Božanov to nešlo, traktorista říkal, že tam je několik aut, ať tam ani nejezdím," svěřil se Deníku promrzlý doručovatel denního tisku.

9:38 To, že mají Technické služby v Trutnově problémy s údržbou chodníků je vidět na každém kroku. Například u nemocnice lidé musí jít po silnici a do zálivu se kolem deváté nedostal ani autobus. Musel pasažérům zastavit mimo oficiální zastávku. "To, že není protažený chodník u nemocnice je skandální. Vždyť tudy chodí nemocní lidé, kteří jsou třeba rádi, že sem dojeli a nemusí k nim sanitka. To by měla být priorita. Počasí technické služby nemělo zaskočit. Vše se dalo předvídat, nežijeme někde na jihu. Jsme v horách," nadávali občané.

9:26 Hradecko pohledem hasičů: O dnešní půlnoci řešili hasiči tři závažnější situace, které byly bezprostředně spjaty s počasím a dopravou. Zasahovali například u nehody v místní části Hradce Králové Rusek. Dále v obci Librantice, kde pomáhali u nehody auta, které narazilo do spadlého stromu. Klasický karambol řešili hasiči i u obce Hoříněves, kde zasahovali u dvou osobních automobilů zapadlých mimo komunikaci.

9:13 Už víc jak hodinu je neprůjezdná silnice mezi Smidary a Červeněvsem. "Ani jsme tam nedojeli a vracíme se zpět domů," ohodnotila aktuální situaci na silnici Iveta Špičáková.

8:50 Vlaková trať Ostroměř - Lázně Bělohrad je z důvodu pádu stromu do kolejiště uzavřena. Z důvodu nesjízdnosti silnic není možná náhradní autobusová doprava. Podle Českých drah by trať mezi Ostroměří a Bělohradem měla být uzavřena do 12 hodin. Uzavírka může být ale i delší.

8:43 Horská služba v Krkonoších po silném sněžení vyhlásila dnes ráno třetí stupeň lavinového nebezpečí. Dosud v nejvyšší tuzemských horách platil první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové stupnice. Na hřebenech Krkonoš napadlo za posledních 48 hodin zhruba 55 centimetrů sněhu.

8:36 Pozor na cestu z Hradce ve směru na obec Librantice. Mezi vesnicemi uvìzlo několik aut mimo silnici. Silničáři se snaží.

8:26 Po některých chodnících v Trutnově se nedá chodit, lidé se boří do závějí. "Děláme, co můžeme. Napadlo skoro čtvrt metru sněhu a lehké stroje už nám to neberou. Veškerou dostupnou techniku máme v terénu a musíme najímat i techniku od stavebních firem. Všechno trvá déle a navíc vytrvale chumelí, takže nevím, co bych k tomu víc řekl," konstatuje ředitel trutnovských Technických služeb Lumír Labík.

8:18 V tuto chvíli na Trutnovsku evidují policisté jednu nehodu. Došlo k ní na silnici z obce Nové Lesy na Bílou Třemešnou. "Vozidlo naložené čtyřiadvaceti paletami sjelo do příkopu. Nehoda je bez zranění, řidič si zařizuje vyproštění vozu," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

8:15 Na Jičínsku dnes ráno nedojely kvůli sněhu některé linky autobusů, např. z Borku nedovezl autobus děti do mateřské a základní školy.

8:12 Na železniční trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu vykolejil osobní vlak. Vlak vykolejil před 05:00, provoz na trati byl zastaven. Náhradní autobusovou dopravu České dráhy nemohly nasadit kvůli nesjízdným silnicím. Ve vlaku jeli čtyři cestující, kterým se nic nestalo. "Na stanici Ostroměř cestující došli za doprovodu hasičů pěšky," řekla mluvčí krajských hasičů Martina Žahourková.

8:10 Rozhodně lepší je situace na tahu I/11 z Hradce Králové ve směru na Rychnov nad Kněžnou. Na většině úseků je tento tah prohrnutý a prosolený. Například Blešnem se projede bez problémů.

8:00 Chumelení silničáře na Trutnovsku nepřipravené rozhodně nezaskočilo. "Jezdíme od včerejška opravdu pořád. Chlapi akorát přijedou na dispečink, otočí do sebe kafe a jedou zase dál. Nezastavili se," říká Milan Baxa z trutnovského cestmistrovství.

Situace v Krkonoších je podle Milana Baxy poněkud zvláštní. "Někde napadlo půl metru sněhu, někde jen dvacet čísel. Ty větší přísuny sněhové pokrývky jsou kupodivu spíše v nižších polohách hor, jako je Svoboda nad Úpou, Janské Lázně. Nahoře se zase tvoří sněhové jazyky. Silný vítr projetou silnici rychle zafoukává. Například na silnici na Malou Úpu nebo na Mísečky a v těch vyšších polohách. Silně sněží a situace má být podle meteorologů nejhorší kolem desáté," dodává Baxa.

7:55 Přibližně jeden kilometr za kruhovým objezdem v Hradci ve směru na Jičín doprava stojí. "Je to chaos a na okreskách tady vůbec. Všude je někdo zapadlý. Na silnicích není vidět, kam jedete," komentuje situaci řidič Václav K., který se snaži dostat do Hořic.

7:45 Silnice z Náchoda do Nového Města nad Metují byla ráno po šesté hodině protažená se zbytky rozbředlého sněhu. Hned za Novým Městem nad Metují ve směru na Dobrušku stál nákladní automobil s vlekem – vlek mu zajel do příkopu. Cestující ve směru z Náchoda do Nového Města – autobus Broumov – Brno jel na čas, bez komplikací. Rychnovsko před sedmou hodinou ranní – z Podbřezí na Bílý Újezd – jedno auto v každém směru vjeté do příkopu.

7:40 Krkonošský region se probouzel do zimy, jakou si už léta nikdo nepamatuje. Chumelí celou noc a od tří hodin ráno mají silničáři plné ruce práce. "Pluhy slyším jezdit ulicemi už od tří ráno," svěřuje se starší žena, a brodí se zatím neprohrnutým chodníkem v Trutnově. "Na parkoviště se zbožím nepojedu. Tam to ještě prohrnutý není, musíš si maso přebrat odtud," hlaholí řidič dodávky, který přivezl maso. "Hlavní tahy jsou projetý, jedu z Úpicka a celkem v pohodě. Nesmí člověk sjet do nějaké menší silnice. Ale makaj´ hoši, to zase jo," dodává zásobovatel.

7:35 Podle meteorologů by dnes mělo být v kraji zataženo až oblačno s občasným sněžením, na horách má být sněžení trvalé a vydatné. Odpoledne v polohách pod 400 metrů nad mořem se mají přechodně objevit i srážky smíšené nebo dešťové. Teploty by se měly pohybovat od nuly do tří stupňů, na horách má být kolem minus tří.

7:28 Na okresních komunikacích poblíž obce Všestary ve směru na Nový Bydžov je spousty aut v příkopech. Není vidět pořádně na silnici. Silničáři projíždějí, ale chaos zatím pokračuje.

7:20 Pozor na hluboký sníh okola Broumova.

Trasa Hradec - Jaroměř: Odbočka na Lochenice: nehoda, led a sníh na silnici. Trasa Hradec - Hořice: desítky kamionů blokují dopravu, stojí to tam.

7:15 Problémy kvůli sněhovým jazykům mají řidiči i u Starého Místa na Jičínsku na cestě z Jičína do Poděbrad. Řidiči musejí být v celém kraji při jízdě velmi opatrní.

Na silnici číslo 14 u Rychnova nad Kněžnou uvízl kamion v závěji.

Policie dnes ráno vyjela k řadě nehod. V Libranticích na Hradecku řidič osobního auta vyjel ze silnice a narazil do stromu. V Hradci Králové se srazil autobus MHD s osobním autem. V Hradci Králové havarovalo osobní auto v Kladské ulici. Nehody se obešly bez zranění. Další nehody se staly dnes ráno u Nového Bydžova, v Nové Pace, Nemojově na Trutnovsku.

7:10 Velký pozor na úsek na silnice od ČKD v Hradci Králové dále na Jičín. Kromě sněhu komplikuje dopravu i prudký vítr. DOPRAVA STOJÍ.

7:00 Bohatá sněhová nadílka a nepřízeň počasí komplikují od brzkých ranních hodin dopravu v regionu. "Náročná, naštěstí se zatím jedná jen o zablokované silnice, především kvůli kamionům. Ale nestala se zatím žádná vážná nehoda, jde prozatím jen o plechy," hodnotí ranní dopravu policejní mluvčí Hana Klečalová.

Kde si dát pozor. Asi nejkomplikovanější situace je na silnici ve směru na Hořice, kde se vytvořila dlouhá kolona kvůli zapadnutým kamionům. Podle policejní mluvčí jsou ovšem problémy všude v okrese, kde komunikace stoupá. Centrum Hradce Králové je průjezdné a prohrnuté. Pozor na vlakové spoje! V sousedním okrese, konkrétně u obce Ostroměř stojí v polích vlak, který vykolejil kvůli spadlému stromu. Cestující jsou v pořádku, na místo akorát teď míří hasičské jednotky.

Úterní večer

21:00 Již od pondělního odpoledne je celý hradecký okres pokryt čerstvou vrstvou sněhu. I v průběhu úterního dne přibývala a stále přibývá sněhová nadílka. Sněžení má podle meteorologů ustat ve středu kolem poledne.

V současné chvíli pokrývá ulice Hradce Králové přibližně pěticentimetrová vrstva sněhu a s největší pravděpodobností jich do rána ještě několik napadne. Podle předpovědi má největší nadílka přijít kolem středeční osmé hodiny ranní, kdy má napadnout až 1,5 mm srážek.