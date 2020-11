Podle vládního nařízení měla sociální zařízení včetně domovů důchodů provést do středy celoplošné vyšetření klientů a zaměstnanců na covid -19. Antigenní sady však na mnohá místa nedorazily nebo jen v malém množství.

Mobilní odběrový tým HZS Královéhradeckého kraje funguje pár dní a už odebral desítky vzorků na COVID-19 | Foto: Deník / Michal Fanta

„Zatím na ně čekáme. Kdy dorazí, to zatím nevíme. Nikdo nám nedal informaci. Ale podle posledních zpráv by měly přijít do pondělí 16. listopadu,“ informovala ředitelka hradeckého Domova u Biřičky a zároveň viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková.