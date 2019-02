Královéhradecko - „Na mapové aplikaci uvidí příjezdy a odjezdy spojů, jejich aktuální zpoždění a další návaznosti,“ řekl včera novinářům náměstek hejtmana Martin Červíček.

Aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android je k bezplatnému stažení na Google Play.

„Má intuitivní ovládání. Dokáže uživatele lokalizovat a u zvolené zastávky zobrazit všechny nejbližší odjezdy. U vybraného spoje zobrazí jízdní řád s odlišením již projetých zastávek a případným zpožděním,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Jednotlivé spoje je možné vyhledat zadáním jejich čísla, u některých vlaků aplikace reaguje i na jejich název, například Krakonoš.

„Informace o poloze autobusů se objevují každých šest vteřin, u vlaků při průjezdech stanicemi,“ upřesnil jednatel společnosti Oredo Petr Moravec. Dodal, že pokud by se některý spoj na mapě neobjevil, aplikace umožní lidem zavolat do call centra a informovat se u operátorů.

Systém spustily oba kraje prostřednictvím společnosti Oredo. Jeho vývoj trval asi rok a přišel zhruba na 240 tisíc korun. „Na veřejnou dopravu každý z našich krajů dává asi 700 milionů korun, takže ta cena za aplikaci je vlastně marginální,“ podotkl Martin Červíček.

Aplikace se bude vyvíjet. „V budoucnu by měla upozorňovat, že spoj, kterým cestujete například do práce, má zpoždění, takže ještě nemusíte jít na zastávku,“ řekl Petr Moravec. Postupně by měla nabídnout i mapy přestupních uzlů, aby cestující nebloudili, a časem by se jejím prostřednictvím mohly prodávat i jízdní doklady.

„V budoucnu by ji měli mít uživatelsky k dispozici také řidiči autobusů. Dnes si v případě zpoždění vzájemně volají nebo se informují na dispečinku. Aplikace by to mohla zjednodušit,“ uvedl Kamil Svoboda ze společnosti T-Mapy, která se na vývoji aplikace podílela.