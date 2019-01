Sobotka – Se starostou města Stanislavem Tláškem jsme hovořili na téma letošních investic.

Z centra zimní Sobotky. | Foto: DENÍK/Iva Kovářová

Vloni se město pustilo do výstavby vodovodu ve Staňkově Lhotě. Akci provázela vzpoura některých místních občanů, kteří se postavili proti podmínkám Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín. Jsou spory u konce a vodovod zkolaudován?

Ano, vodovod je dořešen, zkolaudován a voda už teče novým potrubím. Tři z místních si nechali zpracovat vlastní projekt na přípojky, které ovšem neodpovídají podmínkám provozovatele. Ti nový přívod zatím nemají. Zásobování vodou mají zajištěno ještě z původního vodovodu Agrochovu, ten však na konci ledna uzavře kohouty. Nyní se údajně obrátili se svojí stížností na ombudsmana. Do vodovodu město investovalo zhruba 1,7 mil. Kč, dalších 1,5 mil. Kč zaplatilo prostřednictvím dotace. Přípojky si podle zákona hradili vlastníci nemovitostí.

Rozpočet na rok 2013 zatím není schválen, přesto do jakých investičních akcí se letos pustíte?

Bude to především celková rekonstrukce Malého náměstí. Současný, nevyhovující povrch strhneme, vybudujeme dešťovou kanalizaci a celá plocha se vydláždí. Na zádlažbu použijeme žulové kostky, které máme skladem, a dále využijeme čedičové dlažby, jenž nyní pokrývá část plochy. Náklady se odhadují na zhruba dva miliony korun. Akci bychom chtěli zvládnout do Šrámkovy Sobotky, to znamená do začátku letošních prázdnin.



Jak bude Malé náměstí po renovaci využíváno?

Stejně jako předtím, ale vzniknou tu ještě nová parkovací místa. Celkem jich tu bude do dvaceti, stání bude zdarma. Navíc tu zůstane zachována plocha pro kontejnery na tříděný odpad.



Kam vložíte další finanční prostředky?

Letos chceme pokračovat v opravě domu č. 6 na náměstí. Objekt je kulturní památkou. V letošním roce dojde na výměnu oken a dokončení opravy střechy. Celkové náklady odhadujeme na tři miliony korun. Zažádali jsme o dotaci na ministerstvo kultury, které by mělo uhradit polovinu výdajů.



Objekt je v majetku města. Jak bude po renovaci využit?

V současné době tu jsou obyvatelné dva byty, po opravách chceme tento počet rozšířit na šest. Město nemá k dispozici plochy pro výstavbu nových bytů, takže alespoň tímto rozšíříme nabídku bydlení. Současně s modernizací interiéru chceme opravit fasádu.



Hovořil jste také o opravě Mariánského sousoší v centru náměstí, u kterého jsou poničeny kovové prvky. Zvedli pro ni radní ruku?

Ano, už máme zpracovanou nabídku a nyní budeme žádat kraj o dotaci. Náklady na opravu jsou přibližně 300 tisíc korun.



Sečteno, podtrženo, investice za zhruba čtyři miliony. Do dalších se už radnice v letošním roce nepustí?

Ne, na další velké akce nemáme prostředky, maximálně opravíme část chodníků. Po opravách ale nutně volá jak zdravotní středisko, tak mateřská škola. Energetické audity už máme zpracované, projekty připravené, jen nám chybí peníze. U obou objektů musíme opravit především střechu a okna.



Město se také v loňském roce zamýšlelo nad tím, co se zdejším koupalištěm, které volá po renovaci. Jaký byl konečný verdikt?

Rozhodli jsme se pro dlouhodobý pronájem s tím, že nový provozovatel zajistí modernizaci hlavní budovy a chatek pro ubytování. V nejbližších dnech proběhne jednání s jednotlivými zájemci, ze kterých vzejde nový nájemce.



Kdy bude zahájena likvidace poškozených a nemocných stromů v zámeckém parku v okolí Humprechtu?

Čekáme jen na lepší, mrazivé počasí, aby se co nejméně poškodil terén. Stromy jsou už označeny, vykácení zajistíme částečně vlastními silami, na větší stromy si zjednáme firmu.



Budou i v letošním roce pokračovat opravy zámku?

Letos vypustíme obnovu ochozu a zahájíme výměnu oken v hodovní síni. Plánujeme i restaurátorské zásahy u vybraných obrazů.



Určitě už máte přehled, kolik zavítalo vloni na zdejší zámek návštěvníků?

Je potěšitelné, že se jejich počet navýšil, bylo jich asi třicet tisíc.



Co je bolavým místem Sobotky?

Potřebujeme opravit náměstí, ale pokud zde stále budou chátrající domy privátních majitelů, tak vzhledu centra nepomůže ani nová zádlažba nebo vytěsnění autobusových zastávek z centra. Chátrá nám sportovní stadión. Usilujeme také o obnovu čerpací stanice u hlavní silnice. Ta zatím vázne na územním plánu, zájem provozovatelů je. Opravu potřebují nutně i zmiňované chodníky.

Kanalizace a plynofikace nejsou dokončeny. Počítáte s jejich pokračováním?

V letošním roce bychom chtěli naplánovat další etapu kanalizace. Odkanalizovat nám zbývá stará zástavba v centru města. V plynofikaci bych rád pokračoval, zatím ale ani na jednu z těchto investic nemáme finanční zdroj.