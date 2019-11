Prohlídková trasa s průvodcem spojuje nejzajímavější a nejkrásnější části dosud objevených prostor. Návštěvníci tak navštíví podzemní prostory s poetickými názvy Kaple, Půlnoční jeskyně, Pirátskou chodbu s výraznou křemennou římsou, či efektně osvětlenou jeskyni Peklo. Vrcholem prohlídky je podzemní jezero - největší v Čechách. Nachází se v nejníže položených místech Bozkovských dolomitových jeskyní. V Jezerním dómu, největší dosud objevené prostoře celých Bozkovských jeskyní, se nachází jezero s průzračně čistou vodou, které má rozlohu 14 x 24 metrů, průměrnou hloubku 140 centimetrů a jeho teplota se pohybuje okolo 8 °C.

Turistická sezona se obešla bez větších problémů, pouze v jednom případě odstavil úder blesku na nějaký čas zdroj elektřiny pro osvícení turistické trasy, ale rychle se podařilo situaci operativně řešit bez většího narušení prohlídek.

Bozkovské dolomitové jeskyně se však po skončení hlavní turistické sezóny návštěvníkům neuzavřou. Právě naopak. Celou zimu od listopadu do března, vždy od pondělí do pátku v době do 9 do 15 hodin, je možné jeskyně navštívit.

Richard Švanda