V pátek 14. dubna se na Městském úřadě v Broumově sešli zástupci deseti měst a obcí z polských příhraničních okresů Wałbrzych a Kłodzko, aby společně podepsali prohlášení o podpoře kandidatury města Broumov na Evropské hlavní město kultury 2028.

Zástupci 10 měst a obcí z polských příhraničních okresů Wałbrzych a Kłodzko společně podepsali prohlášení o podpoře kandidatury města Broumov na Evropské hlavní město kultury 2028. | Foto: Martha Akritidu

Společnou deklaraci, která vyjadřuje zájem o česko-polskou spolupráci nejen na poli kultury, podepsali představitelé měst a obcí Wałbrzych, Kłodzko, Nowa Ruda, Głuszyca, Radków, Polanica-Zdrój, Mieroszow, Jedlina-Zdrój a Kudowa Zdrój a okresu Kladsko. Za Královéhradecký kraj, který je partnerem kandidatury Broumova, na setkání promluvila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová: „Pro Královéhradecký kraj je to významný den, protože jde o další důležitý krok na cestě kandidatury města Broumova k navázání spolupráce a zapojení polských partnerů. Věřím, že to pomůže oživit celé naše území. Královéhradecký kraj vnímá kandidaturu nejenom v rámci Broumova, ale pro celé naše území – nerozlišujeme, kde máme hranice, protože všichni jsme to celé velké krásné Broumovsko.“

Kandidáta na Evropské město kultury podporuje kraj speciální dotačním titulem

Memorandum komentoval také Krzysztof Maj, člen vedení Dolnoslezského vojvodství, který po setkání uvedl: „Myslím, že dnešní den je důležitým znamením pro mezinárodní porotu, že kandidatura Broumova není podporována jen z české strany, ale dostává se jí silné podpory i ze strany příhraničních polských obcí a měst. Cítíme velké nadšení a moc se těšíme na červen, kdy mezinárodní porota zavítá do Broumova. Věříme, že Broumov vyhraje.“

Roste naděje na lepší budoucnost Broumova

„Pokud v červnu získáme titul, bude to pro Broumov a okolí nový impuls. Bude to znamenat, že Evropě záleží na malých městech. Ukážeme také, že když se budeme snažit investovat svůj čas a odhodlání, můžeme místo, kde žijeme, zlepšit. Každý den kolem sebe slyším, jak roste naděje na lepší budoucnost Broumova. Kultura přinese příležitosti mladým lidem, rozvoj investic a zlepšení kvality života. V případě vítězství Broumova pak nebude vítězem jenom Broumov, ale my všichni, kteří tu dnes na setkání sedíme,“ dodal starosta Broumova Arnold Vodochodský.

Starosta Broumova pozval partnery a kulturní aktéry z česko-polského příhraničí

Na závěr setkání došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Euroregionem Glacensis zastoupeným předsedou Miroslavem Kociánem a sekretářem Jaroslavem Štefkem a na straně druhé Nadačním fondem Broumov – město kultury zastoupeným výkonným ředitelem kandidatury Janem Školníkem. „V případě, že Broumov získá titul, Euroregion Glacensis otevře speciální grant pro projekty v souladu s programem Broumov 2028 s alokací půl milionu eur," uvedla Kateřina Ostradecká z týmu Broumov 2028. Doplnila, že o udělení titulu Evropské hlavní město kultury pro rok 2028 rozhodne na konci června mezinárodní porota, která bude vybírat mezi dvěma finalisty – Broumovem a Českými Budějovicemi. "Broumov kandiduje jako nejmenší město ve čtyřicetileté historii soutěže a hlavním tématem jeho kandidatury je kreativní poutnictví, které vybízí každého z nás k aktivnímu a společnému řešení výzev dnešní Evropy," připomněla Ostradecká.