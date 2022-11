Jiří ŠtěpánZdroj: archiv

„Vedení radnice přejeme, aby ze všech sil pracovalo ve prospěch města a všech jeho obyvatel. My to budeme velmi pozorně sledovat. Začínáme opoziční práci. Sluší se poděkovat také Petru Hudouskovi za vše dobré, co se za jeho starostování v Rokytnici podařilo,“ vzkázalo na svém facebookovém profilu uskupení Rokytnice PRO.

Petr Hudousek byl rokytnickým starostou od roku 2006. S tím, že by jím zůstal i nadále, nepočítal. Letos kandidoval až ze čtvrtého místa své kandidátky a mandát nezískal.

Povolební vyjednávání byla v Rokytnici složitá a k jednoznačnému výsledku nevedla. Ustavující zasedání 17. října dopadlo patovou situací. „Jak vidím nynější situaci po ustavujícím zasedání? Stejně jako před ním,“ zhodnotil jeho výsledek Michalec.

O novém starostovi a místostarostovi se nerozhodlo. „V prvním kole volby starosty byli tři kandidáti - pan Michalec, paní Levá (Město ROH) a já. Já a pan Michalec jsme dostali po šesti hlasech, paní Levá získala hlasy tři. Do druhého kola postoupili dva s nejvyšším počtem hlasů. Bylo odevzdáno patnáct hlasů, z toho třináct platných, dva neplatné. Pan Michalec dostal sedm hlasů, já šest. Nebyl zvolen nikdo,“ řekl po ustavujícím zasedání zastupitelstva Štěpán.

Sdružení pro Rokytnici uvedlo ve svém volebním programu, že se chce zaměřit na řešení složité energetické situace, efektivní čerpání dotací, podporu dopravní infrastruktury - mimo jiné na rozšíření počtu parkovacích míst ve městě, podporu spolků i aktivních jednotlivců, rozvoj bydlení, rozvoj a údržbu stávajících volnočasových zařízení. Soustředit se chce také na zkrášlení města, především pak jeho centra.