Ten si do míst, jež jsou jen pár kilometrů od jeho bývalého domova – věznice Valdice, přijel popovídat nejen s místními o svém životě před a za mřížemi. Vstup na akci stál v předprodeji 140 a na místě 190 korun.

„To jsem ani nečekal, že tady bude takový nával,“ liboval si Kajínek, když nahlédl do hospodského sálu, kde na něj čekalo na 40 lidí. Mezi nimi byl i pan Pavel, jež se na prezidentem Zemanem omilostněného vězně přijel podívat z nedalekých Svobodných Dvorů.

„Je to zajímavá osoba a celou dobu jsem mu fandil. Ale taky tuším, že to bude tak trošku pohádkář, tak jsem se chtěl přesvědčit na vlastní oči,“ nastínil Pavel, proč se do Všestar ve čtvrtek večer vydal. A i on se podivoval nad plakátem, který na akci zvala a na němž stojí Jiří Kajínek se samopalem v ruce.

To posléze osvětlil provozovatel podniku Marek Plachý.

„Abych řekl pravdu, tak ze začátku se nám to taky nezdálo, ale byla to fotka, kterou nám poslal sám pan Kajínek. A jelikož je to dosti kontroverzní osoba, tak jsme nakonec s kolegou uznali, že to k němu asi patří a nechali jsme s touto fotkou vytisknout plakáty,“ řekl Marek Plachý a osvětlil, jak vůbec přišel na to Kajínka do Všestar pozvat: „Tak jsme přemýšleli, jak to tu trošku ozvláštnit a naplnit sál hospody. A při tom promýšlení jsem jen tak brouzdal po instagramu, kde jsem narazil na jeho profil. A ze srandy jsem mu napsal. Ani jsem nečekal, že odpoví, ale nakonec za hodinu mi napsal své číslo, zavolali jsme si, dali si tři termíny a nakonec klapl ten čtvrteční.“

Když se posléze Kajínek se všemi pozdravil, vešel do sálu, kde na něj čekalo křeslo. To však odmítl se slovy: „Už jsem se naseděl dost“ a ohlásil, že program, jež byl naplánován na půl druhé hodiny, klidně odstojí. Nakonec se však všestarské setkání protáhlo na tři hodiny. A Kajínek lidi okouzlil. Hlavně svoji výřečností, kdy za tři hodiny lidi v sále stačili položit pár otázek.

„Napočítal jsem jich asi osm, ale bylo to všechno zajímavé. A nelituju toho času, který jsem tu strávila. Ten člověk měl zajímavý život,“ nechala se po tříhodinovém maratonu slyšet asi čtyřicetiletá žena, která se ještě před odchodem ze sálu s Kajínkem vyfotila. Tedy musela si na foto vystát menší frontu. Z té všichni odcházeli nadšeni a s památkou v mobilu. „Umí opravdu dobře povídat a je to velice inteligentní člověk. Nejvíce mě rozesmál, když mluvil o tom, že si instagram nechal založit v době, kdy si ho nechal udělat i Karel Gott, kdy to glosoval slovy, že je vlastně taky Kája, i když proti Gottovi menší,“ pochaloval si večer i další návštěvník.

Toho potěšil i fakt, že se Kajínek všem svěřil, že už s bývalou „prací“, kterou se proslavil ještě před kauzou plzeňských mordů, tedy s krádežemi, už dávno sekl.

„Ale tenkrát mě to bavilo. A i dnes mě potkává hodně lidí a říká mi: „Hele, vím o jednom dost naditém trezoru.“ Ale to s díky a smíchem odmítám,“ řekl osazenstvu Kajínek a osvětlil i tolik omílaný zelený nátělník, v němž opouštěl po milosti od prezidenta Zemana brány věznice.

„Původně jsem šel v černém nátělníku, ale ten mě tlačil. A jelikož jsem všechny své věci rozdal dalším vězňům, tak mi nakonec tento zelený nátělník dal pracovník skladu ve vězení. A vůbec jsme nečekal, že z toho bude takový boom,“ uvedl Kajinek a dodal, že díky tomu dostal na stůl od firmy Adidas lukrativní smlouvu. „Z té ale nakonec sešlo. Německé vedení řeklo, že kdybych byl propuštěn po zásahu soudu, tak by to nebyl problém, ale jelikož mi dal milost prezident, tak by to asi nebylo v pořádku.“