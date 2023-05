Je čas shánět dřevo na zimu. Ceny hotového se ale dost liší a samotěžba neláká

Právě teď, na konci topné sezony, se hlavně na vesnicích lidé už pouštějí do samovýroby dřeva na příští topnou sezonu. Jen totiž opadne sníh a vysvitnou první paprsky, je třeba vzít do ruky pily, sekery a vrhnout se do kácení a odvětvení stromů. Teď je na to ideální čas, než začne letní výheň se spoustou komárů, kteří práci v lese pořádně znepříjemňují. Druhou možností je dřevo na topení koupit, a to také ideálně nyní, ačkoliv jehož cena se napříč krajem výrazně liší. U měkkého se většinou pohybuje kolem 1000 korun za kubík, ovšem najdou se prodejci, kteří si účtují i 1500. Pomůckou může být ceník Lesů ČR. Podívejte se.

Samotěžbu, vlastnoruční výrobu palivového dřeva, nabízejí v našem regionu obce i Lesy ČR. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

"Ano, byla v tom romantika, ale i spousta dřiny. Cena od obce byla přívětivá a vůbec nevadilo, když se k tomu započetla cena dopravy, tedy traktor souseda, a pohoštění pro brigádníky z rodiny. Ale zestárli jsme, dětem se do lesa nechce, a tak kupujeme dříví už naštípané. Vyjde to dráž, a to podstatně, ale máme klid," říká dvaašedesátiletý Karel z vesničky v Železných horách. Při pohledu na různé internetové stránky se cenové nabídky v kraji výrazně liší. Třeba kubík bukového dřeva naštípaného na třicet centimetrů stojí kolem 2,5 tisíce korun. Podstatně levnější je měkké dřevo, to lze koupit na portálu marketplace dokonce pod tisícovku - jistý prodejce z Choltic teď vytáhl trumf v podobě osmi stovek i s dopravou a vykládkou zdarma. Ale lze se dostat s cenou ještě níž, třeba ve Včelákově nabízí městys svým občanům kubík dřeva za padesátikorunu. "Jde o souše a kůrovcové dřevo, kterého se lidé nemusí bát - my z něj máme zhotovené dřevostavby i venkovní školní učebnu. Zájem občanů je průměrný, podle mého názoru spíš volí možnost již vytěženého dřeva, které nabízíme za 700 korun v plnometru - což je metr krát metr krát metr bez mezer," vysvětlil včelákovský starosta Jan Pejcha. PŘEHLEDNĚ: Čím topit? Přečtěte si, kolik stojí nový kotel či solární panely Dnešním lidem se ale v lese moc dělat nechce, na čemž se shodují představitelé oslovených obcí. V Prosetíně svým obyvatelům obec nabízí samovýrobu souší anebo dřeva zasaženého kůrovcem dokonce zdarma. "To víte, je to práce. Sám se divím, že je tak nízký zájem ze strany našich občanů. Ano, kdybychom to nabídli překupníkům, byli by tu cobydup," řekl starosta Prosetína Michal Vychroň. Dřevo prodávají soukromníci, obce i státní lesy.Zdroj: archiv Deníku V Krouně se oproti tomu každoročně daří rozdělit dřevo všem zájemcům. "Samozřejmě by někteří byli rádi, abychom jim dřevo dovezli až domů, ale poptávka trvá i přesto," poznamenal starosta obce Petr Schmied. Prostorový metr, plnometr… Jak se měří množství palivového dříví? Odpovědi najdete ZDE Stejně jako ve Včelákově nabízí obec Morašice na Chrudimsku svým občanům již vytěžené dřevo, a to ve čtyřmetrových kládách. Cena je 600 korun za metr a kupec musí navíc zaplatit dopravu. Ale i samovýroba je možná. "Účtujeme dvě stě korun za prostorový metr, ale zájemci jsou tak tři nebo čtyři," uvedl starosta obce Roman Štěpánek. Lidé se předzásobili dřevem vloni, kdy v souvislosti se zdražením energií stoupla strmě i jeho cena. Teď už pozvolna klesá dolů, což odráží i ceník stáutáního podniku Lesy ČR. Ceník samovýroby dřevaZdroj: Lesy ČR Ceník vyrobeného dřevaZdroj: Lesy ČR "Od 1. dubna letošního roku jsme snížili ceny vyrobeného dříví prodávaného veřejnosti ze skladů, a to o 250 až 300 korun za metr krychlový. Zlevnili jsme zejména kvalitnější kulatinu. Letošní snížení cen souvisí s menším odbytem dříví, což si vysvětlujeme zvýšenou poptávkou po dříví koncem minulého roku, a tedy předzásobením zpracovatelů, zřejmě kvůli nejistotě na energetickém trhu. Aktuální nižší poptávka souvisí také s blížící se letní sezónou," řekla Deníku mluvčí společnosti Lesy ČR Eva Jouklová. Kompletní informace k cenám palivového dříví od Lesů ČR ZDE. Obce a jiné organizace zveřejňují své ceny zpravidla na svých internetových stránkách. I Lesy ČR nabízejí možnost samovýroby. "Pokud jde o ceny, u samovýroby jsme je nezměnili od loňského dubna a pohybují se od 100 do 1200 korun za metr krychlový. Nejlevnější je jehličnaté dříví a souše, nejdražší tvrdé listnaté dříví, tedy dub nebo akát," upřesnila Jouklová. Samotěžbu kontrolují i strážníci ve Skutči na ChrudimskuZdroj: MP Skuteč Samovýroba má u Lesů ČR jasná pravidla uvedená ve smlouvě. Například, že samovýrobce využije dříví pouze pro vlastní spotřebu a nebude ho přeprodávat. V obou případech si může fyzická osoba starší 15 let ročně koupit až 35 metrů krychlových dřeva, což by mělo stačit na vytopení rodinného domu na jednu zimu. V minulosti se v lesích hodně kradlo dřevo, teď se lidé obávají skrytých fotopastí, které je mohou usvědčit. Strážníci Městské policie ve Skutči ale i tak pravidelně kontrolují lesy v okolí svého domovského města a také kolem Luže. "Samozřejmě jsme měli obavy, zda se po zdražení energií krádeže lidé nevydají do lesa pro dřevo. Nic takového se zatím nestalo, ale namátkové kontroly provádíme," ujistil vrchní strážník skutečské městské policie Tomáš Brokl.

