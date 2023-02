Trámový věšadlový most, který díky červené barvě nelze přehlédnout, se nachází mezi Slatinou nad Úpou a Žernovem. Desítky let provozu se na něm podepsaly. Letos tedy Lesy ČR kompletně vymění dřevěnou nosnou konstrukci včetně zábradlí i takzvaných mostin, tedy podlahy. Využijí na to místní dřevo. Opraví také kamenné podpory konstrukce. „Protože jde o kulturní památku, konzultovali jsme celý projekt s Národním památkovým ústavem v Josefově. Podmínkou bylo využití masivu a naprosto stejná podoba mostu jako nyní,“ řekl oblastní ředitel Lesů ČR pro východní Čechy Karel Fišer.