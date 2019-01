Co přinesou události roku 2014 v Libereckém kraji?

Liberecký kraj - Liberecko čeká rušný rok. Konečně by měla začít výstavba hospice, který zatím v kraji chybí. Motoristům začne sloužit nová silnice z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou, která zrychlí cestu do sousedního Polska a Německa.

VIZUALIZACE HOSPICE. Do ledna 2015 vznikne v ulici U Sirotčince. | Foto: Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.

Tramvajovou trať do Jablonce čeká další etapa modernizace, rekonstrukce by měly začít i na železniční trati z Liberce na Tanvald. V závěru příštího roku pak na cestující čekají velké změny v regionální autobusové dopravě. Nemocnice Jednou z největších změn nového roku je sloučení Krajské nemocnice v Liberci s Panochovou nemocnicí v Turnově, které platí od 1. ledna. Z Liberce by se měly do Turnova přesunout malé ortopedické a chirurgické operace, na které pacienti v Liberci často čekají až čtyři měsíce. V Turnově by je mohli absolvovat během několika týdnů. Pokračovat budou také diskuze o nutnosti výstavby nové nemocnice, která již kapacitně nestačí pro potřeby spádové oblasti Libereckého kraje a přilehlých oblastí. Zatím jsou v návrhu tři lokality letiště, prostory po bývalé Textilaně a diskutuje se i možnosti rozšíření stávajícího areálu. Hospic Liberecký kraj by se měl v roce 2014 konečně po letech diskuzí dočkat i vlastního hospice. Zařízení s 28 lůžky pro nevyléčitelně nemocné za zhruba 115 milionů korun vznikne rekonstrukcí bývalého dětského domova v Liberci, který kraji věnovalo město. Stavět se začne na jaře a hotovo musí být ještě před koncem roku. Důvodem doslova „šibeničního" termínu jsou dotace. Nákladný projekt podpoří 85 procenty evropské fondy z Integrovaného programu rozvoje města (IPRM) Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Galerie Na Silvestra byla také naposledy otevřena Oblastní galerie v Liberci, která se stěhuje do bývalých městských lázní. Jedna z nejcennějších libereckých památek prošla rekonstrukcí za více než 380 milionů korun a rozrostla se o moderní depozitář. Slavnostní vernisáží by se měla pro veřejnost otevřít 27. února. Kvůli modernizaci bude uzavřeno také Severočeské muzeum v Liberci. Znovu se pro návštěvníky otevře až 22. května. Silnice Po dlouhých průtazích zaviněných sporem s restituentkou by se do poloviny roku měla konečně otevřít nová silnice z Bílého Kostela na Hrádek nad Nisou na Liberecku. Nová silnice 35 nahradí stávající komunikaci plnou serpentin a výrazně zrychlí cestu do Polska a Německa. Zhruba 7,6 kilometru dlouhá přeložka silnice za bezmála dvě miliardy korun měla být pro automobily otevřena už na podzim 2011. Stavbu ale na více než rok zastavily spory s restituentkou, která se nechtěla vzdát pozemků, a krajský úřad je musel vyvlastnit. Pokračovat budou v kraji i velké opravy silnic poničených bleskovými povodněmi v roce 2010. Kompletně by ale mělo být hotovo až v roce 2015. Začít by měla i další etapa modernizace tramvajové trati z Liberce na Jablonec nad Nisou za zhruba 300 milionů korun. Rekonstrukce dvou úseků v celkové délce čtyř kilometrů výrazně zkomplikuje dopravu mezi oběma městy i z Liberce na Vratislavice. Tramvaje tam nahradí autobusy. Železnice Souběžně čeká modernizace i železniční trať z Liberce na Tanvald, která podle odhadů přijde na 740 milionů korun. Velké změny čekají v závěru příštího roku cestující ve veřejné dopravě. S novým jízdním řádem od 14. prosince začnou z Liberce do Drážďan jezdit zeleno-bílé soupravy německé společnosti Vogtlandbahn. Dopravce vystřídá kombinované spěšné vlaky, které dnes zajišťují na české straně České dráhy a v Německu DB Regio. Novinky přinese prosinec 2014 i v regionální autobusové dopravě, kterou by měli převzít noví dopravci vzešlí z veřejné soutěže. Smlouva je na deset let a kraj za dopravu zaplatí podle odhadů přes čtyři miliardy korun. Liberecký kraj čekají příští rok i velké kulturní a sportovní akce. K největším tradičně patří červencový rockový festival Benátská noc, který se uskuteční v libereckém sportovním areálu Vesec. Už po pětadvacáté se budou v červenci konat Slavnosti Svijanského piva, které každoročně přilákají do Svijanského Újezdu tisíce lidí. Lyže a fotbal K největším sportovním akcím patří již tradičně Jizerská padesátka, která má odstartovat v Bedřichově už 12. ledna. Fotbalové fanoušky čeká v únoru úvodní zápas druhého kola Evropské fotbalové ligy mezi Slovanem Liberec a AZ Alkmaar. V březnu se v Harrachově uskuteční MS v letech na lyžích.

Autor: Jana Švecová, ČTK