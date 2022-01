„Z celkového počtu 464 dětí je jich dnes ve škole 203. Od pondělí šla do karantény jedna třída za druhou,“ rozhlíží se po nezvykle ztichlé základce v hradecké Úprkově ulici ředitel Petr Lehký. Doma zůstává také devět z 60 pedagogických pracovníků. „Omicron řeším každý den celé dopoledne. Je to velká administrativní zátěž. Souběžně učíme klasicky, hybridně i čistě distančně,“ popisuje komplikovanou organizaci výuky ředitel. Zrušit už také museli lyžařské kurzy. Dvě třídy sedmáků měli odjet do Krkonoš v neděli. „Je tam hodně nakažených, naštěstí ubytovatel i dopravce byli rozumní a nebudeme nic platit,“ dodává Petr Lehký.

Situace v hradeckých školách je ale různá. Jinde mají v karanténě třeba jen dvě třídy, vysvětluje za magistrát Petr Vinklář: „Často se stává, že v karanténě jsou třídy třeba jen jeden nebo dva dny, záleží kdy a jak to hygiena vyhodnotí.“

Může za to omikron

Od pondělí do čtvrtka přibylo v celém kraji 4747 nových pacientů s covidem. Za stejné období minulého týdne úřady zachytily 1875 případů. A drtivá většina je zřejmě omicron. Tedy nakažlivější, ale méně nebezpečná varianta. „V tomto týdnu evidujeme nejvyšší denní přírůstky pozitivních osob za celou dobu pandemie. Nejvíce nemocných zaznamenáváme mezi dětmi do 14 let a mezi dospělými ve věku 35 až 54 let,“ nahlíží do statistik krajské hygieny Veronika Krejčí.

A poloprázdné jsou i některé střední školy. „V karanténě máme dvanáct tříd z dvaceti. Dnes jsme posílali domů žáky z další třídy. Protože se karanténa zkrátila na pět dní, v pondělí se většina tříd vrátí k prezenční výuce,“ věří ředitelka státní obchodní akademie v Hradci Králové Jana Vitvarová. Na jednu stranu se systém evidence nemocných a jejich kontaktů zjednodušil, na druhou je jich podstatně víc. Také zdejší žáci mají jet v neděli na lyžařský výcvik. „S obavami sledujeme každý telefonát. Přibude-li nový nemocný mezi učiteli nebo žáky, kteří mají odjet, budeme muset změnit organizaci kurzu. Když se to stane v neděli večer, bude to všem nepříjemné. Pro některé i neřešitelné,“ říká Jana Vitvarová.

Násobný růst

Podle hradeckého kraje bylo před týdnem na jeho školách 76 pozitivních žáků a dalších 107 v karanténě. Teď už počty násobně stouply. „Podle aktuálních informací je ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem 263 žáků pozitivních, dalších 726 v karanténě,“ počítá mluvčí hejtmanství Dan Lechmann.

Zatímco nemocných covidem přibývá, počet těch, kteří mají těžší průběh mírně klesá. V pátek bylo ve všech nemocnicích kraje hospitalizováno 87 pacientů, 21 z nich na JIP. Polovina se léčí v hradecké fakultní nemocnici. „S ohledem na postupný pokles počtu pacientů nemocnice otevřela pro běžný provoz jedno oddělení, které sloužilo pro kovidové pacienty,“ popisuje situaci za nemocnici Jakub Sochor a dodává, že nemocnice je připravená v případě zhoršení situace opět zvýšit kapacity.