Liberecký kraj - Liberecký klub sociálních demokratů nejprve obvinil vedení kraje za nečinnost a pak hejtmana, že lže na veřejnosti. Podle Martina Půty ale nemají správná čísla a navíc nepochopili vtip, kterým situaci komentoval.

ČSSD útočí na hejtmana kvůli stavu silnic v kraji. | Foto: Deník

Liberečtí sociální demokraté v úterý zaútočili na kolegy v krajském zastupitelstvu, že neplní sliby, které dali voličům před volbami. Jako příklad použili krajské silnice a cedule lemující silnice v majetku Libereckého kraje, které měly podle jejich slov před krajskými volbami ukázat na údajnou nedostatečnou péči o ně ze strany vlastníka, a které teď potichu zmizely.

„Spolu s nimi odpluly do neznáma i sliby řidičům, že jejich autor, hnutí Starostové pro Liberecký kraj, je v případě úspěchu ve volbách dá do pořádku.Všichni si na ně určitě dobře pamatujeme… najednou jsme svědky toho, jak se obyvatelé Raspenavska bouří a domáhají se slíbených oprav," říká Lenka Kadlecová, šéfka krajských zastupitelů za ČSSD a dodává ve svém prohlášení, že v roce 2010 se Liberecký kraj mohl pyšnit 447 kilometry silnic v jeho vlastnictví, které se nacházely v bezvadném stavu, ale letos jsou to jen necelé dvě stovky.

Sčítat hrušky s jablkama

Podle hejtmana Martina Půty se jedná o laciný útok, kdy opoziční zastupitelé „sčítají hrušky s jablkama," tedy něco se sčítat nedá. Čísla o stavu silnic podle něj pochází ze sběru dat, který byl proveden před ničivou povodní v roce 2010. Právě povodeň má za následek zhoršený stav několika krajských komunikací. Ani oranžové značky podle Půty nezmizely, jak tvrdí ČSSD. „Značky jsou řidičům stále na očích, o čemž se mohou všichni přesvědčit, ať jedou z z Liberce do Chrastavy nebo na Maloskalsku a kdekoli jinde. Naopak starostové mají za úkol o ně pečovat, aby byly stálým mementem," dodal hejtman.

„Všichni si na ně určitě dobře pamatujeme. Oranžové značky hlásající „Tato silnice je v majetku Libereckého kraje". Rok a půl po volbách jakoby se pod nimi slehla zem. Očekávala bych tudíž, že všechny krajské silnice jsou v bezvadném stavu." Lenka Kadlecová, ČSSD

Na úterním zastupitelstvu pak situaci komentoval vtipem, kdy řekl, že neví, kdo oranžové tabule u silnic montoval. „Přiznávám se ke dvěma, a nabídl jsem opozici jednu tabuli, aby ji případně mohli vyvěsit tam, kde podle nich chybí. Paní předsedkyně Kadlecová již v sále nebyla, tak věřím, že by malý pokus o vtip pochopila," řekl Půta.

Kadlecová a její straničtí kolegové zřejmě vtip nepochopili, protože včera dopoledne vydali tiskové prohlášení, ve kterém obviňují Půtu z veřejné lži v přímém přenosu a z neposkytnutí požadovaných informací.