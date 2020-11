"Tým zajišťuje odběry vzorků pro testování na onemocnění COVID-19 a doplňuje tak stávající systém odběrových míst a týmů, které pracují v terénu napříč celým krajem. Do dnešního dne odebral celkem téměř 80 vzorků stěrů z nosohltanu. Během pondělí 2. listopadu zajišťoval například odběry v Domově důchodců Humburky, kde členové týmu testovali asi 35 klientů a zaměstnanců," uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.

Tým je vysílán do terénu na základě požadavku krajské hygienické stanice nebo Integrovaného centrálního řídícího týmu (ICŘT). Zdravotničtí záchranáři pomáhají při zajištění odběrů například v sociálních zařízeních nebo mezi občany, kteří se nemohou dostavit do stávajících odběrových center. Na závěr každého dne jsou vzorky předány do laboratoře ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

Hasiči se zapojují do testování na základě Dohody o zajištění součinnosti uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR, MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a ZZMV. V každém kraji působí minimálně jeden tým a musí být k dispozici do 24 hodin od obdržení výzvy z ICŘT.

V rámci Královéhradeckého kraje působí jeden mobilní odběrový tým. V něm se střídají hasiči, kteří jsou kvalifikovanými zdravotnickými záchranáři s odpovídajícím vzděláním. Dále tým doplňuje řidič - asistent. Posádka využívá při práci předepsané ochranné prostředky, hasiči jsou oděni do jednorázového protichemického oděvu a dále využívají respirátor společně s ochrannými brýlemi.

"Práce mobilního odběrového týmu nezasáhne do akceschopnosti hasičského záchranného sboru. V rámci již zavedených opatření proti šíření nákazy koronavirem slouží profesionální jednotky HZS Královéhradeckého kraje v tzv. „minimálních početních stavech“, hasiči – zdravotničtí záchranáři budou v případě působení v mobilním odběrovém týmu zařazeni mimo výjezd," vysvětlila mluvčí hasičů.

Mobilní odběrový tým se pohybuje po celém kraji ve speciálně označeném sanitním voze. Ten získal hasičský záchranný sbor bezúplatným převodem od Královéhradeckého kraje. "Jedná se o vyřazený sanitní vůz, který dosud využívala Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. U hasičského sboru by mělo vozidlo sloužit rovněž k zajištění zásahové činnosti, výcviků, odborné přípravy a sportovních akcí," dodala Martina Götzová.