Královéhradecko – Na Tylovo nábřeží do Hradce Králové přijedou v sobotu 30. června lidoví řemeslníci z celé České republiky a zahraničí. Od 10 do 18 hodin se na břehu Labe před Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové uskuteční už osmý ročník „Nábřeží řemeslníků."

Na Tylově nábřeží byly k vidění ručně vyráběné skleněné šperky a ozdoby nebo drátovaná keramika. | Foto: DENÍK/Silvie Špryňarová

Výrobci předvedou svůj um, nabídnou k prodeji originální výrobky a zapojí zvídavé děti do tvůrčí práce. Tylovo nábřeží se na celý víkend změní v tvůrčí dílnu, kde budou děti kroužit hrnečky, kovat na kovadlině, zdobit perníky a vyrábět prstýnky. Celodenní program doplní živá hudba a zvířata.

„Sice v Hradci nebydlím, ale dojíždím sem za prací. Hradec se mi líbí a na Nábřeží řemeslníkům jezdím už několik let. Ráno přijedeme z Náchoda a pak tady kroužíme na kruhu. Stihneme i paličkovat, malovat a zdobit perníky. Honzík rád kove podkovy. Je to v regionu výjimečná akce. Má své kouzlo. Dětem to hodně dává." popisuje dojmy Věra Pavlásková z Náchoda.

Na půvabné nábřeží pařížského typu přijede celkem šedesát vybraných řemeslníků, například kovář, hrnčíř, řezbář, dráteník, perníkářka, sklářka či košíkář. Své dřevěné stánky si rozloží na chodník pod stromy od Pražského mostu po elektrárnu Hučák. Děti si vyzkouší řemesla a dospělí ochutnají u medaře horkou medovinu nebo u řezníka rožněné sele.

Městskou slavnost, zařazenou do cyklu prestižních akcí REGINA, pořádá Dobré divadlo.