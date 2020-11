„Na jaře jsme darovali desítky tisíc nanoroušek domovům pro seniory v době, když byl všeobecný absolutní nedostatek ochranných pomůcek. Jsme rádi, že jsme tak mohli pomoct. Potřeba chránit se vzhledem k aktuální situaci stále trvá a náklady na jednu osobu za jednorázové ochranné pomůcky se měsíčně pohybují ve vyšších stovkách korun. Chceme proto tímto darem pomoct školám snížit jejich výdaje a zároveň přispět k tomu, aby nejen učitelé, ale i další pracovníci škol byli před nákazou co nejlépe chráněni,“ říká generální ředitel společnosti Batist Medical Tomáš Mertlík

S distribucí do škol začala společnost již v minulém týdnu, když doručila nanoroušky do základních škol v Červeném Kostelci, kde má své sídlo, a včera se dárci rozjeli do blízkého Náchoda. Do dalších škol, zejména v regionu, se roušky dostanou v nejbližších dnech a týdnech. Celkově se bude jednat o stovky škol.

„Jsme rádi, že se děti opět vrací do škol, protože pro kvalitu vzdělávání, zejména těch nejmenších, je osobní kontakt nenahraditelný," nepochybuje ředitelka základní školy T. G. Masaryka v Náchodě Radka Lokvencová.

Je si vědoma, že pstupný návrat k prezenční výuce zároveň pro školy znamená zvýšená hygienická opatření pro ochranu všechny zaměstnanců i samotných děti. "Od našeho zřizovatele máme k dispozici ochranné prostředky, které jsou určeny učitelům i nepedagogickým zaměstnancům, ale jejich spotřeba je velká. Musíme chránit všechny zaměstnance školy, proto tento dar velice vítáme a děkujeme za něj,“ potěšily darované nanoroušky Radku Lokvencovou, která je osobně převzala z rukou Tomáše Mertlíka.