Je to příběh, který trochu připomíná pohádku o Willym Wonkovi. Původem strojař začal po škole pracovat, brzy ale zjistil, že mu nechutná káva z firemního kávovaru. "Sypala se tam tehdy dost pochybná káva. Začínal jsem více přemýšlet o tom, co jím, a začal jsem ochutnávat kafe a testovat různé způsoby, jak ho připravovat," vypráví o svých ochutnávacích začátcích Petr Gurecký.

Rodák ze Staré Paky začal díky práci cestovat a všude po světě se seznamoval s lidmi, které stejně jako jeho lákala káva. "V Anglii se zrodila myšlenka, že bych chtěl mít vlastní kavárnu. Nechtěl jsem ale konkurovat svým známým. To byla doba, kdy jsem se seznámil i s výrobou čokolády," říká.

Princip výroby čokolády prý není náročný. Kakaové boby se upraží, přidá se cukr a všechno se mele v melanžéru tak dlouho, dokud se nezíská požadovaná jemnost. Ta složitá část začíná při testování chuti. "Jako první jsme sehnali kakaové boby z Madagaskaru. Testovali jsme různé cukry, různé hrubosti a pořád nám vycházela zvláštní, hodně ovocná chuť. Nakoupili jsme tabulky všech možných čokolád z Madagaskaru. Ale ta naše měla chuť, kterou žádná čokoláda ze supermarketu neměla," říká.

Pražení na plechu v troubě

Už sehnat melnžér bylo náročné. První tabulky čokolády vznikaly prakticky na koleni v obýváku staropackého rodinného domu. "Kakaové boby jsme pražili na plechu v troubě. Málo a špatně. Když se správně upraží, je možné boby poměrně snadno vyloupat. My jsme ale ještě nic nevěděli, byl to pokus-omyl. Loupali jsme je příborovým nožem, kilo bobů nám trvalo třeba tři dny," vzpomíná. První čokolády rozdávali známým, časem ale zjistili, že pokud chtějí dělat čokoládu pořádně, musí se jim začít vyplácet.

Suterén domu proto Gurečtí přestavěli na výrobnu a dnes už je do byznysu zapojená celá rodina. Při naceňování musí brát v úvahu celou řadu důležitých faktorů.

Hlavní roli hraje kvalita kakaa. Tu neovlivňuje pouze odrůda kakaovníku, ale také počasí, okolní příroda a zvířata, která v místě pěstování žijí. To vše se promítá do jemných odstínů chuti výsledné čokolády

S pěstováním kakaa se v rozvojových zemích často pojí velké socioekonomické problémy. Petr Gurecký se rozhodl zohlednit ve výběru kakaových bobů vliv pěstování na životní prostředí i etické náležitosti. "Farmáři, kteří kakao pěstují, musí dostat zaplaceno tak, aby byli schopní produkovat dál. Zároveň je pro nás nepřípustné, aby naši dodavatelé podporovali dětskou práci a špatné zacházení se zaměstnanci," vysvětluje, proč se rozhodli přistoupit na vyšší cenu své čokolády.

Luxusní pochutnání

Podle Gureckého je dobrá čokoláda odjakživa luxus. "Neodsuzuju nikoho, kdo si kupuje levnou čokoládu v supermarketu. Stejně jako nesoudím lidi, kteří si raději vypijí turka, než espresso z výběrové kávy. Je to jako s bramborami. Když si jako přílohu uvaříte krmné brambory, taky se najíte. Ale když si vyberete vhodnější odrůdu, víc si pochutnáte a zážitek bude úplně jiný," vysvětluje.

Ze svých čokolád má prý nejradši tu indickou. Chuť kvalitního kakaa příjemně doplňuje lehký tón rozinek nebo datlí. Nejtěžší je prý identifikovat chuť, potom už je snadné nuance odhalit. "Lidé cítí, že je v čokoládě něco zvláštního, často jim ale je potřeba napovědět. To ale platí i o mně. Už se mi několikrát stalo, že jsem nedokázal určit, co v čokoládě cítím. A potom mi to prozradil náhodný ochutnávač," směje Gurecký.

Staropacká čokoládovna LíLá se díky usilovné práci dostává do povědomí lidí v širokém regionu. Stánek s čokoládou a dalšími pochutinami je možné potkat na trzích i staročeských poutích, postupně se ale Petrovi splnil sen a na řadu přišla i vlastní kavárna. "Občas se mi stane, že si lidé ťukají na čelo nad cenou naší čokolády. I tady ve Staré Pace jsme si ale našli klientelu, lidi, kterým naše čokoláda chutná tak jako nám," říká.