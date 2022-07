„Borci a hezké ženy obléknou koženou kombinézu s helmou a na dřevěném prkně se čtyřmi kolečky jedou z kopce dolů rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Je to zážitek pro závodníky i návštěvníky,“ pozval za organizátory Richard Nový.

Na kopci bude probíhat bohatý doprovodný program, vrcholící od pátku do nedělního rána. Letos jsou připravené dvě hudební stage, elektronická a rocková. Na obou se objeví zvučná jména, která doprovodí samotné závodní klání. Pro návštěvníky je zajištěné dostatečné množství výhledů. Aby byla zóna pro účastníky a návštěvníky bezpečná, jsou v rizikových částech rozmístěny balíky sena nebo slámy a sítě. Během závodu jsou podél trati bary s občerstvením.

Zdroj: Youtube

Kozakov Challenge 2019 Zdroj: YouTube.com/Adrex.com

„Specifické je, že trať je prudká hned od začátku. Stačí se párkrát odrazit a během několika sekund jedete devadesátkou. Rychlost je veliká. Následuje vjezd do první zatáčky, kterou jsme pojmenovali Letecká, protože tam je nejvíce karambolů,“ pousmál se jeden z účastníků Kozákov Challenge, jak se závod oficiálně jmenuje, Lev Seidl z Liberce.

Jezdec Lev Seidl: Není lepší kopec než Kozákov. Stovkou jedete za pár vteřin

První jezdci sjeli Kozákov již ve středu. To nejlepší ale teprve přijde. V pátek 15. července od 9 do 17 hodin budou probíhat kvalifikační jízdy, hlavní závod proběhne v sobotu ve stejném čase.

A jak se jezdí? Ze startu vyjedou vždy čtyři jezdci, postupují první dva. Vítěz se stane světovým šampionem. Za favority jsou tradičně kvalitní Kanaďané, Australané, ale i špičky evropské downhill skateboardové smetánky.

Na další pozoruhodná videa

se můžete podívat například na stránkách obce Záhoří.

Kozákov Challenge bude doplněn mimo jiné i o další discipliny, jako je downhill na in-linech, gravity bike a pokud počasí dovolí, tak o paragliding. "Na kopci je skvělé místo pro paraglidisty. U tohoto sportu je to bohužel padesát na padesát, pokud nebude příznivé počasí, tak lidem přijedou ukázat jak to funguje aspoň na zemi,“ doplnil Nový.

Doprovodný program nabídne v pátek na elektronické scéně například DJ Pup-Shmeer, Enrica nebo DJ Johny Adela. Na rockové scéně pak vystoupí v pátek Ovčie Kiahne nebo plzeňská punková legenda Znouzectnost, v sobotu pak Snap Call nebo další legenda Lety Mimo.

Zatímco sledovat závody mohou diváci zdarma, do areálu s kulturním programem se platí vstupné 300 korun za osobu, děti do 15 let mají vstup zdarma.