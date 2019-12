S téměř půl miliardovou sumou v rozpočtu bude hospodařit město Dvůr Králové nad Labem v dalším roce. Na prosincovém jednání to schválili zastupitelé.

Ilustrační snímek. Peníze | Foto: Deník / Roman Dušek

Zásadní investicí je modernizace technologie chlazení a zázemí na zimním stadionu – 35 milionu korun. Miliony například půjdou do rekonstrukcí komunikací, které město provede ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Heydukova spolkne více než 13 milionů a Krkonošská 25,5 milionu korun. Přes 5,5 milionů korun poplyne do modernizace Tyršova koupaliště. Další milionové částky si vyžádají například investice do chodníků, komunikací a sítí. ZŠ Podharť se dočká půdní vestavby, ZŠ Strž rekonstrukce podlahy v tělocvičně.