Dvůr Králové slaví 750 let. Do města přijede královna Žofie

V pátek začátek a v sobotu hlavní program. Do dvou dnů jsou ve Dvoře Králové rozložené oslavy 750 let od první písemné zmínky o městě. Dvůr Králové nad Labem si zároveň připomíná 620 let od ustavení věnným městem. Vrcholem oslav bude příjezd královny Žofie, videomapping Královédvorská odysea a koncert zpěváka Marka Ztraceného.

Dvůr Králové | Foto: Archiv