V úvodní časovce třítýdenního etapového podniku na 15 km skončil na výborném 6. místě. O několik dní si v jízdě proti chronometru dokonce o příčku polepšil, tentokrát se jelo 34 km. Jeho vrchol pak přišel v páteční zkrácené 19. etapě, kterou senzačně vyhrál!

„Je to úžasné. Splnil se mi sen, jsem moc šťastný. Chci vítězství věnovat týmu a rodině. Děkuju všem fanouškům. Bylo to těžké, ale zvládl jsem to a jsem rád, že jsem mohl reprezentovat Českou republiku,“ uvedl 27letý cyklista polské stáje CCC po pátečním vavřínu.

Posledních 23 km musel urazit sám. „Nevěřil jsem si až do 500 metrů před cílem. Měl jsem kolem 25 až 30 vteřin v posledních deseti kilometrech, ale bylo to proti větru. Říkal jsem si, že to můžu dokázat a jel jsem na doraz. Je to neuvěřitelné,“ radoval se z nejcennějšího triumfu.

„Byl to zvláštní den a těžká chvíle. Měli jsme za sebou tři těžké dny v horách a ráno byla průtrž mračen. Jsem rád, že pořadatelé etapu zkrátili, ale i tak to byl těžký den. Myslím, že se mě historie nebude ptát, jestli jsem vyhrál zkrácenou či dlouhou etapu, prostě jsem ji vyhrál. Je krásné zvednout ruce nad hlavu. Měl jsem štěstí na únik, spolupracovali jsme a na konci to bylo jen o tom, kdo je nejsilnější,“ popisoval radostné vítězné momenty.

„Toto Giro bylo výjimečné. Jsem spokojený s výsledky v časovkách. Ale vyhrát etapu s hromadným startem je výjimečné. Užil jsem si závodění v úniku, je to taková loterie. Jsem rád, že jsem na tom byl dobře i po Stelviu a mohl předvést, co ve mně je,“ dodal letos nejlepší český cyklista.

Úspěchy na letošním Giru cyklista z Frýdku-Místku podtrhl včerejším 6. místem v časovce na necelých 16 km.

Černý jezdil v letech 2017 a 2018 za královéhradecký tým Elkov Author (nyní Elkov Kasper) a právě zde se vypracoval v jednoho z nejlepších českých cyklistů současnosti. Hlavně díky tomu, že výrazně změnil přístup k cyklistice. V roce 2017 vyhrál největší a nejprestižnější etapový podnik u nás Czech Cycling Tour a na republikovém šampionátu vybojoval dva cenné kovy – v časovce bronz, v závodě s hromadným startem stříbro. V roce 2018 pak na mistrovství ČR dokonce oba závody ovládl! Díky tomu následně přišel přestup do velké cyklistiky, když podepsal smlouvu ve WorldTourovém týmu CCC (dříve BMC Racing).