/FOTO/ Už jen pár dnů zbývá do vyvrcholení letošního 33. ročníku oblíbené soutěže Dívka roku. Mezi deseti finalistkami je i jedna zástupkyně z Trutnovska - Tereza Janková z Trutnova.

Finalistky soutěže Dívka roku 2023 | Foto: Jaroslav Hauer

Finálový galavečer proběhne v pondělí 28. srpna odpoledne v pražském Divadle pod Palmovkou. Celý se ponese v tematickém duchu Vodní svět a moderovat ho budou David Gránský a Robert Urban.

„Spolek Dívka spolupracuje jedenáctým rokem s dětskou onkologií v Brně, Nadačním fondem Krtek. V letošním roce představí příběh dvacetileté Kateřiny Kružíkové, která má Ewingův sarkom. Pro Kateřinu již probíhá sbírka," upozornila produkční soutěže Dívka roku Kristýna Sklenářová.

Muž roku 2023: Máte svého favorita? Dvanáct fešáků trénovalo na velké finále

Deset pohledných a talentovaných dívek se ve finále představí ve čtyřech soutěžních disciplínách – rozhovoru s moderátorem, volné disciplíně, přehlídce s DJ Theresia a v pohybové disciplíně.

„Vítězky Dívky roku 2023 získají mnoho cen, ale tou nejzajímavější je už po několik let korunka od firmy VR Glass Design, která je vyrobena z recyklovaného skla,“ uvedla Kristýna Sklenářová.

Korunka pro vítězku Dívky roku 2023Zdroj: Jaroslav Hauer

„Design korunky pro letošní ročník Dívky roku vychází opět z tématu, kterým je Vodní svět. Je téměř celá ze skla, použito bylo sklo Spectrum Glass Blue v kombinaci s Tiffany technikou. Korunka byla dozdobena broušenými krystalky po celém jejím obvodu,“ popsal výrobu korunky pro vítězku Roman Váha z VR Glass Design.

Tak vypadalo finále Dívky roku loni:

Zdroj: Youtube

Dívka roku 2022 - krátký záznam z finále Zdroj: YouTube.com/Divka Roku

I letos finálový galavečer ozdobí řada známých hostů. Zúčastnit se mají Jitka Boho, Iveta Vítová, Vojtěch Drahokoupil, fotbalista David Rozehnal, sportovec Marek Peksa, Aneta Christovová, modelka Anna Marie Mařáková, Julián Záhorovský či zpěvačka a modelka Valerie Kaňová, alias Vali angel.

Dívka roku je celostátní soutěž pro dívky od 13 do 16 let. Podle organizátorů klade důraz především na výchovné aspekty a upozorňuje, že i hezká děvčata jsou chytrá a že právě tato kombinace by jim měla pomoci v životním uplatnění.

Finalistky Dívky roku 2023:



1. Karolína Klocová, Praha

2. Tereza Janková, Trutnov

3. Evelína Kokešová, Brno

4. Beáta Brádková, Roudnice n. L.

5. Vanesa Anna Machová, Štětí

6. Bára Julinová, Ostrava

7. Marie Matějčková, Stříbrnice

8. Veronika Hubatková, Praha

9. Karolína Jelínková, Hnojník

10. Klára Pazderová, Olomouc