Voda měla teplotu 2,7 stupně Celsia, vzduchu ve slunečném odpoledni okolo třech stupňů. Zázemí měli mít otužilci původně v tělocvičně nedaleké střední školy, ale kvůli vyhlášeným opatřením si museli vystačit převléknutím v zaparkovaných automobilech.

Akce nazvaná „Loučení se s rokem 2020 - sejdeme se na Metuji“ přilákala zhruba čtyři desítky otužilců v rozličných maskách a převlecích. Poprvé za poslední roky nedorazili polští „morsi“, kteří vzhledem k epidemiologickým opatřením nechtěli riskovat přejezd hranic a oslavili konec roku v domácí vodě. Místo nich se ale na scéně objevila nová skupina vyznavačů zimního plavání z Bělovsi.

Nejmladší z pokřtěných byla teprve šestiletá Viktorka Jánská. „Taťka s mamkou jsou prý teplomilní, ale ty jediná v rodině máš ráda chlad, napouštíš si do vany studenou vodu a chceš se stát otužilkyní - je to pravda?“ vyzpovídal vodník dlouhovlásku v růžovém županu.

„Jo, je,“ špitla nesměle dívenka, která se jako první dočkala pod dohledem rodičů otužileckého křtu. „Už loni tam chtěla vlézt, ale neměli jsme na to oblečení. Celý rok se na dnešní den těšila a od rána byla připravena a nadšená v plavkách,“ usmívala se maminka.

V závěru akce se na místě objevila i tříčlenná policejní hlídka, která přijela na oznámení o zakázaném srocování a nedodržování rozestupů. „Přijeli nás napomenout, abychom dohlédli na dodržovaní rozestupů. Pro nás jako pořadatele to ale bylo neuhlídatelné. Zvlášť přihlížející lidé na druhém břehu byli hodně blízko sebe,“ říká Petr Kocián, který prosbu o rozestupy vyhlásil do mikrofonu. Jak Deníku prozradil, tak nechybělo moc a mohlo dojít k neplánovanému faux pas. „Když policista ke mně přicházel, tak jsem nejdříve myslel, že to je maska a že chce taky pokřtít,“ usmál se Petr Kocián, že polít policistu ve službě by bylo asi silné kafe.